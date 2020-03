Khabib Nurmagomedov: Dana White aura bientôt un emplacement pour l’UFC 249

Le champion léger Khabib Nurmagomedov a déclaré qu’il devrait y avoir un emplacement pour l’UFC 249 plus tôt que tard.

Nurmagomedov a déclaré avoir parlé lundi au président de l’UFC, Dana White, et a été assuré que la promotion fera tout ce qui est en son pouvoir pour préserver son combat pour le titre très attendu avec Tony Ferguson.

“Nous verrons”, a déclaré le champion lors d’un chat Instagram hébergé par son manager Ali Abdelaziz. “Dans les prochains jours, Dana va nous envoyer un emplacement.”

À l’heure actuelle, l’UFC n’a pas d’hôte officiel pour l’événement à la carte du 18 avril, qui devait initialement avoir lieu au Barclays Center à Brooklyn, NY White lundi a promis que l’événement se produise malgré le coronavirus pandémie qui a fermé toutes les grandes ligues sportives, bien qu’il ait déclaré que cela ne se produirait probablement pas aux États-Unis

Nurmagomedov s’est entraîné sans interruption pour l’événement alors que la pandémie continue de s’aggraver, comme le rapportait MMA Fighting précédemment. Mardi, il a déclaré qu’il n’avait aucune préférence pour l’endroit où le combat avait lieu – tant qu’il se déroulait.

“Nous avons besoin d’un maximum de 100 personnes à l’intérieur de l’arène”, a-t-il déclaré. «Fermez l’arène, 100 personnes en bonne santé entrent et font le spectacle. Mettez la caméra en pay-per-view, et tout le monde peut se battre. Les gens qui sont mis en quarantaine et (assis) à la maison, ils s’amuseront et regarderont les combats.

«Je pense que nous avons juste besoin de 100 personnes pour mener ce combat. Allumez la caméra et montrez qui est le meilleur poids léger de tous les temps. C’est un combat très important, et c’est pourquoi j’aime la politique de l’UFC. Ils essaient toujours de faire le meilleur contre le meilleur. »

White et son équipe se sont démenés pour préserver le programme de printemps de la promotion. Lundi, il a déclaré que l’UFC était prête à aller de l’avant samedi avec un événement Fight Night – initialement prévu pour The O2 à Londres – sur une réserve amérindienne à Oklahoma. Mais lorsque les États-Unis ont mis en place une nouvelle restriction qui a bloqué les voyageurs entrants du Royaume-Uni et d’Irlande, la carte a perdu plus de la moitié de son talent. Après une recommandation du président Donald Trump réunissant plus de 10 personnes, l’événement a été annulé.

En plus de saborder l’événement de samedi, l’UFC a annoncé le report indéfini de deux autres événements initialement prévus le 28 mars à Columbus, Ohio et le 11 avril à Portland, Oregon. Mais l’UFC 249 est resté au calendrier.

Nurmagomedov a déclaré que la préservation de la lutte est cruciale pour la division qu’il règne.

“C’est un combat très important, car la division poids léger doit bouger”, a-t-il déclaré. «En ce moment, vous avez quelques gars qui ont (six, sept combats) victoires consécutives. Beaucoup de prétendants arrivent. Je ne veux pas tenir la division des poids légers. Nous devons combattre Tony Ferguson et savoir qui est le prochain concurrent. C’est très important, pas seulement pour moi, (mais) pour la division UFC des poids légers. C’est pourquoi je veux vraiment me battre avec lui. ”