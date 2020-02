Khabib Nurmagomedov dénonce le combat de Conor McGregor Donald Cerrone, le qualifie de «cirque bien organisé»

Khabib Nurmagomedov ne veut pas être associé aux singes danseurs de l’UFC alors qu’il marque le matchmaking Conor McGregor vs Donald Cerrone, un «cirque bien organisé».

Le champion poids léger invaincu est bien connu pour sa rivalité aigrie avec Conor McGregor qui a culminé dans leur combat en 2018. “The Eagle” a pris sa revanche sur l’Irlandais dans le Main Event de l’UFC 229 en présentant son adversaire au quatrième tour. Cependant, sa victoire n’a pas atténué la querelle en cours. Les deux combattants ont continué à tirer des coups de feu, Nurmagomedov a spécifiquement appelé notre «The Notorious» pour son comportement et sa conduite indisciplinés.

La victoire du champion de 155 livres a entraîné une interruption et une annonce de départ à la retraite de McGregor. L’Irlandais a finalement fait son retour très attendu dans le sport début 2020 pour affronter Donald ‘Cowboy’ Cerrone. Le combat des poids welters s’est terminé presque aussi vite qu’il a commencé, McGregor terminant le Cowboy en 40 secondes du premier tour.

Même si Cerrone a le plus grand nombre de victoires au combat dans l’histoire de l’UFC, il vient également de subir des pertes consécutives contre Tony Ferguson et Justin Gaethje. Considérant que la catégorie des 170 poids est sans doute la division la plus empilée de l’UFC, certains fans se sont demandé si Cerrone était un match facile.

Khabib Nurmagomedov semble le penser, car il a qualifié Cowboy de «mentalement faible» et a qualifié le match de «ligues mineures»:

“Je me basais sur la façon dont ils avaient bien choisi un adversaire pour son retour afin de” wow “les gens”, a-t-il déclaré (traduction via RT news.).

“Pourquoi? Parce que 90% des personnes qui regardent le MMA n’ont aucune idée de ce sport. Ils le regardent et ne connaissent même pas les noms. Et les 10% restants…

«Des millions de personnes regardent, mais il n’y a pas un million de combattants. Il y en a 300, 400, 500 qui se battent dans l’UFC. Ils ont des formateurs, alors disons 10 000 personnes qui connaissent le MMA. Ils voient qui perd et dans quelles circonstances, ce qui bouge, quand il a combattu, où il a combattu, quelle organisation. Peu de gens connaissent ces détails, d’autres se moquent de savoir qui se bat et comment, qui il a combattu dans le passé, qui est l’adversaire, ils ne savent rien. Ils regardent juste le combat. Et l’UFC fonctionne très bien avec cela.

“Alors ils l’ont choisi [Cerrone] et leur plan a fonctionné et les gens ont recommencé à en parler, à propos d’un match revanche et d’autres choses. Cerrone a perdu sept de ses 10 derniers combats. Un homme sort 10 fois et en perd sept, et il se fait appeler une légende. Eh bien, qu’il soit une légende, mais son temps est écoulé. »

Nurmagomedov pense que Cerrone était un choix facile, et qu’il y a plus de prétendants dignes qui auraient fourni un défi équitable:

“Nous parlons d’un combat de prétendants, d’un concurrent, d’une personne qui est censée sortir et se battre pour un titre mondial”, a-t-il ajouté.

«Il y a d’autres combattants qui ont fait leurs preuves avec leur statut, leurs victoires convaincantes. Il y a d’autres prétendants, mais [the UFC] a emprunté une autre voie, celle qui convient mieux aux médias, au peuple, mais qui n’a aucun sens pour les experts.

«C’était avant le combat. Après le combat, beaucoup de gens étaient d’accord avec moi, mais ce que vous demandez, que (mon commentaire) était stupide, je suis d’accord. Je voulais juste toucher les gens, pour qu’ils comprennent quel genre d’adversaire ils mettaient devant lui. »

Malgré sa critique cinglante de l’épreuve de force de l’UFC 246, Nurmagomedov ne pense pas que le combat était réglé et n’était que le reflet d’un mauvais matchmaking:

“Une grande organisation avec beaucoup d’histoire ne prendra pas de tels risques”, a-t-il expliqué.

«Si quelqu’un découvre que le combat a été réglé, ce serait un coup dur pour la réputation de l’UFC. Mais ils ont choisi un bon adversaire – un adversaire qui n’a jamais rien gagné de sérieux. Il aurait pu continuer à gagner et à gagner et quand est venu le temps d’un grand combat, il a juste abandonné parce qu’il était mentalement faible. C’est juste un cirque bien organisé. “

Regardez l’interview complète de Khabib Nurmagomedov ci-dessous:

Pensez-vous que “The Eagle” a raison, et que l’UFC est un “cirque bien organisé”? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.