Khabib Nurmagomedov discute de la suite des événements après avoir battu Tony Ferguson à l’UFC 249

Khabib Nurmagomedov cherche à s’imposer comme le plus grand combattant léger de l’histoire avec une victoire sur Tony Ferguson à l’UFC 249.

“The Eagle” et “El Cucuy” ont été réservés pour être lancés le 18 avril en direct du Barclay’s Center à Brooklyn, New York.

C’est la cinquième fois que Ferguson et Nurmagomedov sont réservés pour combattre sous la bannière de l’UFC. Cependant, les quatre combats précédemment prévus ont échoué en raison de blessures.

Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson ont eu l’occasion de se remettre en contact lors de la conférence de presse de l’UFC 249 vendredi à Las Vegas.

Après avoir échangé des coups verbaux, les vedettes légères s’engageraient dans un staredown chauffé qui a abouti à Khabib frappant la ceinture intérimaire de Tony dans un manque de respect.

‘The Eagle’ a récemment rencontré ESPN où il a révélé ce que Ferguson avait dit lors de la conférence de presse de vendredi, ce qui lui avait fait perdre son sang-froid (voir ici).

Dans la même interview, Nurmagomedov a discuté de ses plans futurs après avoir disposé de Tony Ferguson à l’UFC 249.

«Drame et argent… Voici Conor (McGregor). Mais, si vous parlez de vrai combat… je ne sais pas, »Khabib Nurmagomedov haussa les épaules. «Comme, nous avons beaucoup de très bons combattants, mais si je me bats avec eux, je serai un grand favori. Ce n’est pas comme contre Tony ou ces autres gars. Je vais être un grand favori. Est-ce que cela a du sens ou non? Nous devons penser. “

On a ensuite demandé à Nurmagomedov si une revanche avec Conor McGregor était quelque chose qui l’intéressait.

«Uhhh. Par exemple, les gens me demandent quand après Conor ils m’ont donné Dustin Poirier. Ils me demandent “Où trouvez-vous la motivation?”, Vous savez? Je combats. Vous savez, quand je me bats, j’ai une grande motivation. J’ai faim. Je veux vraiment rivaliser avec les meilleurs combattants du monde, tu sais? C’est dans mon sang. Je le sens. Tu sais, je fais ça toute ma vie. Certaines personnes me croient, d’autres non. Ils pensent que je suis célèbre, j’ai de l’argent, j’ai une ceinture, je défends ma ceinture, je viens de terminer le plus grand combat de l’histoire de l’UFC, vous savez. Dans l’histoire des sports de combat. ” Dit Khabib. «Maintenant, ils me donnent Dustin Poirier. Où allez-vous obtenir la motivation qu’ils demandent. En ce moment je l’ai. Mais nous ne savons jamais ce qui va se passer demain.

Pensez-vous que nous verrons un match revanche entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor si “The Eagle” peut dépasser Tony Ferguson à l’UFC 249? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 6 mars 2020