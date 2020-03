Khabib Nurmagomedov dit que Dana White enverra un emplacement pour le combat de Tony Ferguson dans les prochains jours

Image via @ufc sur Instagram

Khabib Nurmagomedov prévoit de recevoir le lieu de son combat contre l’UFC 249 contre Tony Ferguson dans les prochains jours.

En raison de la pandémie de COVID-19, l’UFC a été forcé de reporter les trois prochains événements et le statut de l’UFC 249 est inconnu. Cela n’aura pas lieu à Brooklyn, New York comme prévu, mais Nurmagomedov est certain que le combat aura lieu.

Khabib Nurmagomedov sur IG: C’est un combat très important. Nous devons combattre Tony Ferguson et nous devons savoir qui est le prochain concurrent. Je parle avec Dana hier. Dans les prochains jours, Dana va nous envoyer l’emplacement.

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 17 mars 2020

«Khabib Nurmagomedov sur IG: c’est un combat très important. Nous devons combattre Tony Ferguson et nous devons savoir qui est le prochain concurrent. Je parle avec Dana hier. Dans quelques jours, Dana va nous envoyer un emplacement », a tweeté Brett Okamoto de Khabib sur le compte Instagram d’Ali Abdelaziz.

Le père de Khabib Nurmagomedov, Abdulmanap, a récemment suggéré Dubaï comme lieu du combat. C’est sans aucun doute un endroit intéressant et qui pourrait fonctionner en raison de leur exposition limitée au COVID-19.

Quoi qu’il en soit, le président de l’UFC, Dana White, a clairement fait savoir qu’il irait très loin pour s’assurer que ce combat se produise.

“Nous allons suivre ces consignes pour ne pas avoir plus de 10 personnes dans une pièce, et nous espérons que tout s’éclaircira d’ici avril”, a déclaré White sur SportsCenter. “Ce combat va arriver. Pas de foule – quoi qu’il en coûte. [It’s] probablement pas aux États-Unis, mais ce combat va se produire. Khabib-Tony est à la date originale. Nous allons continuer à nous battre. “

Khabib Nurmagomedov a une fiche de 28-0, notamment une fiche de 12-0 à l’intérieur de l’Octogone. Il a défendu son titre léger deux fois avec des victoires de soumission contre Conor McGregor et Dustin Poirier.

Tony Ferguson, quant à lui, est sur une séquence de 12 victoires consécutives et est l’ancien champion par intérim des poids légers. Il vient de remporter une victoire de TKO sur Donald Cerrone et avant de battre Anthony Pettis par arrêt de corner.

Où pensez-vous que l’emplacement de Khabib Nurmagomedov par rapport à Tony Ferguson sera? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/03/2020.