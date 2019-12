Khabib Nurmagomedov dit que la retraite est «très proche»

Image: UFC sur Instagram

Khabib Nurmagomedov devrait défendre le titre des poids légers de l'UFC contre le concurrent en titre Tony Ferguson lors de l'UFC 249 en avril. Bien que cette gigantesque épreuve de force soit à l'avant-garde de l'esprit du champion en ce moment, il pense également à sa retraite inévitable du MMA – qui est apparemment «au coin de la rue».

"Eh bien, nous n'avons pas de plan pour quand nous allons terminer, mais je sais que ce n'est pas au-dessus des montagnes, comme on dit", a déclaré Khabib lors d'un récent Q&A en Russie (via RT Sport). «Ce moment est très proche.

"Je ne veux pas penser à l’avenir, je dois encore vivre jusqu’au mois d’avril, je dois encore me battre, je dois gagner", a poursuivi Nurmagomedov. "Donc, je n'aime pas regarder trop loin. Nous avons maintenant un adversaire, Tony Ferguson, un adversaire très sérieux. Et je pense qu'il est nécessaire d'avoir ce combat alors nous allons nous asseoir et réfléchir à la prochaine.

«Nous examinerons s'il est plus utile de combattre. Il y aura toujours une raison de se battre: l'argent. Mais en aurons-nous besoin? Eh bien, pensez-y. Je me sens bien maintenant. J'ai 31 ans et c'est un très bon âge pour se battre et pour le sport. Je suis loin de l'âge de la retraite, mais c'est à nos portes. "

Khabib Nurmagomedov est actuellement un 28-0 sans faille en tant que combattant professionnel – facilement le record invaincu le plus impressionnant du sport à l'heure actuelle. Les points saillants de son curriculum vitae incluent des victoires récentes contre des adversaires de haut vol tels que Dustin Poirier, Conor McGregor, Al Iaquinta, Edson Barboza, Michael Johnson et Rafael dos Anjos.

Tony Ferguson entamera son combat entamera son combat avec Nurmagomedov sur une séquence de 12 victoires consécutives, et est largement considéré comme le défi le plus difficile du champion à ce jour.

Si Nurmagomedov réussit à Ferguson, il sera certainement à court de défis crédibles dans la division des poids légers, après avoir battu bon nombre de ses rivaux. À 31 ans, cependant, il est encore indéniablement à son apogée.

Quand pensez-vous que Khabib Nurmagomedov prendra sa retraite?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/12/2019.