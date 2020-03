Khabib Nurmagomedov dit que l’événement pourrait se dérouler sans lui

La très attendue bataille pour le titre de l’UFC entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson semble sur le point de tomber pour la cinquième fois.

Le champion des poids légers de l’UFC, Nurmagomedov, est apparu sur Instagram Live lundi pour expliquer sa situation, car il a révélé qu’il était actuellement coincé dans son Daghestan natal après avoir l’intention de se rendre aux Émirats arabes unis pour des problèmes de restriction de voyage à l’UFC 249. Maintenant, le Russe est de retour chez lui sous le contrôle d’un voyage national et a révélé que l’UFC envisageait de poursuivre l’événement sans lui.

“Nous nous entraînions à AKA sans aucune information concernant le combat, où et comment cela allait se passer”, a-t-il déclaré (via la traduction de RT Sport). “Ensuite, l’UFC nous a dit que le combat à 100% n’a pas lieu aux États-Unis. Et ils ont dit à 99% que cela se produirait aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi.

«Après avoir discuté avec l’UFC, nous avons décidé de nous envoler vers les Émirats un mois avant le combat. Je ne me souviens pas de la date exacte, c’était le 19 ou le 20, je vais devoir vérifier. Mais lorsque nous avons atterri aux Emirats, nous avons appris qu’ils vont fermer (les) frontières et que personne ne pourra quitter ou voler, à l’exception des résidents.

«Nous avons donc dû rentrer en Russie. Actuellement, je suis au Daghestan et je m’entraîne et me prépare tous les jours, même si je ne sais pas à quoi je me prépare. Parce qu’après notre arrivée en Russie, nous avons également appris que les frontières vont être verrouillées. Comme aux États-Unis, comme en Europe, aux Émirats, partout. Le monde entier est actuellement en quarantaine. »

Il semble maintenant que Nurmagomedov soit enfermé dans sa Russie natale, sa participation le 18 avril semble presque impossible dans le climat actuel, les diverses interdictions de voyager dans le monde limitant considérablement les mouvements pendant la pandémie de COVID-19.

Nurmagomedov a également suggéré que l’UFC 249 pourrait toujours aller de l’avant sans lui, car il a révélé qu’il avait entendu dire que l’UFC envisageait maintenant des options alternatives pour Ferguson.

«Alors maintenant, j’entends dire qu’ils cherchent à l’organiser avec ou sans moi. OK, allez-y », a-t-il dit. «Tout le monde devrait suivre les lois. Je ne suis pas contre, je sais que les combattants doivent nourrir leur famille et payer leurs factures. Je sais à quel point c’est difficile pour le combattant. A moins qu’ils ne se battent, ils ne reçoivent pas d’argent.

«J’entends même qu’ils cherchent un adversaire pour Tony, car il est aux États-Unis et je suis ici en Russie. Mais je ne suis pas ici de mon propre gré. L’UFC m’a dit que ce combat à 100% n’a pas lieu aux États-Unis, et même s’il ne se produit pas aux Émirats, il se produira de ce côté-ci de l’Atlantique. Nous avons discuté de tout avec l’UFC. À ce moment-là, j’avais déjà passé cinq semaines à m’entraîner dur à AKA.

“Maintenant, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Il est vraiment difficile de s’entraîner et de réduire votre poids lorsque le monde entier est verrouillé et que vous ne savez pas à quoi vous vous préparez. Mais ce n’est pas la première fois que je rencontre des obstacles dans ma carrière. »

.