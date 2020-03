Khabib Nurmagomedov dit qu’il a besoin d’une victoire sur Tony Ferguson à l’UFC 249 pour compléter son héritage léger

Crédit d’image: UFC.com et @ufc sur Instagram

Khabib Nurmagomedov pense qu’il doit battre Tony Ferguson à l’UFC 249 pour consolider son héritage léger.

Le champion incontesté des poids légers, Nurmagomedov, mettra en jeu son record invaincu lors de l’événement principal de l’UFC 249. L’événement à succès aura lieu le 18 avril 2020 au Barclays Center de New York. Ce sera la troisième fois que «The Eagle» défendra le titre de 155 livres et il s’attend à ce qu’il soit, troisième fois chanceux. Dans une récente interview avec Brett Okamoto d’ESPN, Nurmagomedov a expliqué pourquoi il avait besoin de la victoire sur “El Cucuy”:

«Pour mon héritage, sur ma liste, j’ai certainement besoin de Tony Ferguson. J’ai besoin de ce gars. Je veux dire, j’ai mis ce gars sur ma liste et ensuite je peux dire “qui d’autre?” Et personne ne peut rien dire.

«Je suis très excité par ce combat, mais par mes émotions? Vous savez, avant d’avoir beaucoup de boeuf mais [this fight] il ne se passe rien dans mon esprit. Je suis détendu, j’ai un vrai gangster mexicain avec moi, j’ai un vrai gangster du Daghestan avec moi. J’ai des deux côtés, tu sais », dit-il en riant.

En raison du style de combat peu orthodoxe et des compétences de grappling de Tony Ferguson, beaucoup pensent que le natif de Californie sera le défi le plus difficile de la carrière du champion. Dans ses deux combats les plus récents, “The Eagle” marque des victoires de soumission contre Conor McGregor et Dustin Poirier. Cependant, il admet que ses anciens adversaires ne portent pas la même menace que El Cucuy:

“Oui je pense [he is my toughest opponent]», A déclaré Nurmagomedov lors d’une précédente interview avec TMZ. “Je pense, juste à mon avis, ces deux dernières années, je suis en compétition avec des gars comme Barboza, dos Anjos, Conor, Poirier, Iaquinta … Tous ces gars, pas durs comme Tony Ferguson.”

Nurmagomedov a annoncé en 2019 qu’il prévoyait de se battre encore quelques fois avant de se retirer du MMA. Dana White a également discuté de la possibilité que le vainqueur de l’UFC 249 combatte McGregor.

