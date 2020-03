Khabib Nurmagomedov dit qu’il ne “ comprend pas du tout ce qui se passe ” avec son combat contre l’UFC 249 contre Tony Ferguson

Image via @ufc sur Instagram

Khabib Nurmagomedov ne sait pas ce qui se passe avec son combat contre l’UFC 249 contre Tony Ferguson.

Nurmagomedov et Ferguson devaient faire la une de l’UFC 249 à Brooklyn, New York le 18 avril. Pourtant, le rebut ne se produira pas à Brooklyn en raison de COVID-19. Mais, le président de l’UFC, Dana White, a récemment déclaré que le nouvel emplacement était fixé et qu’il serait à huis clos.

Nurmagomedov, quant à lui, ne sait rien de son combat – comme l’endroit, ou s’ils vont même se battre le 18 avril.

“Abdullah et moi, nous ne pouvons pas du tout comprendre ce qui se passe. Où combattons-nous et combattons-nous du tout », a écrit Nurmagomedov. “Mais qu’en est-il du poids et du lieu de la bataille, je n’imaginais pas que # UFC249 qu’est-ce que vous êtes?”

Khabib Nurmagomedov entre dans ce combat avec un incroyable record de 28-0, dont 12-0 à l’intérieur de l’Octogone. La dernière fois, il a soumis Dustin Poirier pour défendre sa ceinture légère pour la deuxième fois après avoir soumis Conor McGregor pour sa première défense de titre. Le champion du Daghestan a également remporté des victoires notables sur Edson Barboza, Rafael dos Anjos, Michael Johnson et Al Iaquinta, entre autres.

Tony Ferguson, quant à lui, mène une séquence de victoires très impressionnante de 12 combats. Il est l’ancien champion par intérim des poids légers où, la dernière fois, il a déclaré Donald Cerrone par arrêt du médecin. Avant cela, il avait battu Anthony Pettis par arrêt de corner. «El Cucuy» a également remporté des victoires notables sur Kevin Lee, dos Anjos, Josh Thomson et Gleison Tibau, entre autres.

En ce moment, si l’on en croit les Blancs, l’UFC 249 aura en effet lieu le 18 avril dans un lieu qui sera annoncé. Pourtant, avec de nombreux pays fermant leurs frontières en raison de la pandémie, il est incertain que Nurmagomedov ou Ferguson pourraient même quitter ou retourner dans leur pays d’origine.

Que pensez-vous de Khabib Nurmagomedov disant qu’il ne comprend pas ce qui se passe avec son combat contre l’UFC 249 contre Tony Ferguson? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/03/2020.