Khabib Nurmagomedov, entraîneur parie sur Israël Adesanya contre Yoel Romero

Khabib Nurmagomedov a été assez précis avec ses prédictions dans le passé, notamment ses choix pour la carte principale de l’UFC 194 quand il est allé 5-0 parfait, choisissant même Conor McGregor sur Jose Aldo dans le main event.

Parmi les choix de Khabib cette nuit-là, il y avait Yoel Romero sur «Jacare» Souza, et il semble que le champion des poids légers de l’UFC soit un fan du «Soldier de Dieu», alors qu’il accompagne l’opprimé Romero dans son match contre l’UFC 248 avec le champion des poids moyens Israel Adesanya .

Son entraîneur, Javier Mendez, va cependant avec Adesanya, et les deux ont placé un pari. Si Mendez a raison, Khabib doit lui donner les lunettes de soleil Gucci d’Islam Makhachev. “Tu penses que je suis un voleur?” Khabib a dit à Mendez quand le pari pour les lunettes de Makhachev a été fixé.

Initialement ne voulant rien s’il avait raison, l’humble champion s’est contenté d’une séance de combat de cinq rounds avec son entraîneur.

Et pourquoi Khabib veut-il que Romero gagne? Il peut donc monter au coucher du soleil et manger des hamburgers à Cuba. C’est la définition que Khabib donne de la bonne vie.

Regardez la vidéo de prédiction ci-dessous avec l’aimable autorisation de la chaîne YouTube de Mendez:

Khabib devrait être à Las Vegas vendredi lorsqu’il se retrouvera face à face avec Tony Ferguson pour la conférence de presse de l’UFC 249 avant leur événement principal du 18 avril.

