Khabib Nurmagomedov espère que le combat pour le titre avec Tony Ferguson sera repoussé à août

Dans une interview à ESPN, le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a déclaré qu’il espérait que son combat avec Tony Ferguson serait reporté au mois d’août. Comme nous l’avons signalé précédemment, Khabib a été retiré du combat en raison de restrictions de voyage. Voici les faits saillants:

On quand il veut se battre: «Juin, juillet, deux mois, puis août je peux me battre. J’entends l’UFC veut faire un spectacle à San Francisco [in August]. Sinon, battons-nous à Abu Dhabi mi-septembre. Ou battez-vous maintenant, avant le Ramadan. Le 18 avril, nous sommes censés nous battre, mais où? Ceci est la question.”

Sur Tony Ferguson affirmant qu’il devrait être déchu du titre: “C’est juste un gars stupide.”

Si le combat aura lieu: “Je crois que nous allons nous battre, je le jure devant Dieu. Je ne sais pas, mais j’ai le sentiment que nous allons nous battre. Attends. Nous allons nous battre. Je crois vraiment que personne ne veut ce combat comme moi. Je le jure. Personne ne veut ce combat comme je veux ce combat. L’UFC a essayé de faire [a McGregor rematch]. Je leur dis: “Ce mec ne le mérite pas. Au revoir. “Je peux gagner cinq fois plus d’argent avec ce poulet qu’avec Tony Ferguson, et vous connaissez la plupart des gens, ils ne connaissent pas Tony Ferguson. Beaucoup de gens veulent regarder le nom par rapport au nom. Il ne s’agit pas de compétences contre compétences. De très petites personnes le comprennent. C’est pourquoi je prends ce combat, à cause de l’héritage. J’ai choisi ce combat. Je veux vraiment me battre en ce moment, ce n’est pas mon erreur. »