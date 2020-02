Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson participeront à la conférence de presse de l’UFC 249 le 6 mars à Las Vegas

Avant les pesées protocolaires de l’UFC 248 la semaine prochaine (6 mars) à Las Vegas, Nevada, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) organisera une conférence de presse spéciale d’avant-combat pour promouvoir son prochain grand événement à la carte (PPV). , UFC 249, qui a lieu à l’intérieur du Barclays Center à Brooklyn, NY, le 18 avril 2020.

L’UFC 249 devrait être mis en vedette par une lutte très attendue pour le titre des poids légers, alors que le roi de la division, Khabib Nurmagomedov, affrontera le concurrent en titre, Tony Ferguson. Dans le co-événement principal, les anciennes détentrices du titre féminin de Straweeight, Rose Namajunas et Jessica Andrade, entreront en collision pour voir qui obtiendra probablement le prochain coup de feuillard qui sera en jeu à l’UFC 248.

Cela dit, le presseur ne comprendra que Nurmagomedov et Ferguson, car les deux hommes répondront aux questions des médias et s’affronteront, encore une fois, pour promouvoir le combat pour le titre de 155 livres qui a été réservé quatre fois auparavant. La conférence de presse du coup d’envoi de l’UFC 249 débutera à 18 heures. ET, et nous aurons un flux vidéo en direct ici à MMAmania.com pour votre plaisir de visionnement.

