Khabib Nurmagomedov exhorte les gens à respecter les ordonnances de verrouillage alors que les cas de coronavirus augmentent en Russie

Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, veut que les gens respectent les ordres de séjour à la maison qui ont été émis alors que la pandémie de coronavirus continue de balayer le monde.

Le Russe invaincu, qui est retourné chez lui au Daghestan avant le report de son combat contre l’UFC 249 contre Tony Ferguson, a parlé précédemment de la gravité de l’épidémie de COVID-19 qui a infecté plus de 3 millions de personnes dans le monde.

Pas plus tard que cette semaine, la Russie a annoncé un pic des infections à COVID-19 avec 6 411 annoncés mardi, portant le total du pays à 93 558 avec 867 décès.

«Beaucoup espéraient que ce problème passerait chez nous; beaucoup ne croient toujours pas à la gravité de la situation », a écrit Nurmagomedov sur sa page Instagram (traduction par RT Sport)« Cependant, notre négligence envers les conseils et les demandes des médecins, couplée à la panique qui s’est développée parmi les gens, a entraîné un taux élevé de propagation de la maladie, aggravant chaque jour une situation déjà difficile. Cela a conduit au fait que nos hôpitaux sont maintenant surpeuplés de patients, qu’il n’y a pas suffisamment de spécialistes ou de médicaments, et le nombre de patients ne fait qu’augmenter.

“Crois moi. Cette maladie est mortelle et nous la ressentons déjà. Rester à la maison, nous pouvons réduire le fardeau des médecins et des hôpitaux, et peut-être que nos soins en temps opportun sauveront des vies. Prenez soin de vos proches, ne les laissez pas sortir de la maison inutilement. Puisse Allah nous protéger tous de toutes les maladies et guérir les malades et les êtres chers du monde entier. »

Le président russe Vladimir Poutine a prolongé les ordonnances de séjour au pays jusqu’au 11 mai avec des plans pour, espérons-le, œuvrer en faveur d’une «sortie progressive» pour permettre aux gens de retourner au travail après cette date.

“L’augmentation quotidienne des cas s’est relativement stabilisée, mais cela ne doit pas nous calmer, la situation est toujours très grave”, a déclaré M. Poutine. «Le pic n’est pas derrière nous, nous sommes sur le point de faire face à une nouvelle phase exténuante de la pandémie… la menace mortelle du virus demeure.»

Nurmagomedov est d’abord retourné chez lui au Daghestan pour terminer son camp d’entraînement après qu’on lui ait dit que l’UFC 249 était probablement en train de déménager à Abu Dhabi. Lorsque cela s’est effondré, le champion en titre des poids légers était essentiellement pris au piège chez lui après que la Russie a émis des restrictions de voyage pour empêcher les gens de quitter ou d’entrer dans le pays pour ralentir la propagation de la maladie mortelle.

Nurmagomedov observe actuellement le Ramadan jusqu’au 23 mai et prévoit de se battre à nouveau plus tard cette année avec une date de retour prévue vers septembre.