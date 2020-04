Khabib Nurmagomedov exhorte les gens à rester chez eux pour arrêter la propagation de COVID-19

Image via @ufc sur Instagram

Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, exhorte les gens à rester chez eux pour arrêter la pandémie de COVID-19.

Les pays du monde entier sont en lock-out car les cas sont toujours en hausse. Ainsi, Nurmagomedov a profité de ses médias sociaux pour implorer les gens de faire ce que leurs gouvernements disent et de rester chez eux.

Voir ce post sur Instagram Салам Аллейкум Всем – В этот священный месяц хотел бы обратиться ко всем дагестанцам и ко всем нтом. Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьёзность сложисиииасии Однако, наша халатность к советам и просьбам врачей, в купе с создавшейся в народе паникой, привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растёт. Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и может быть, своевременно проявленная нами осторожность, станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды. Пусть Аллах убережёт нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всем мире. Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) le 28 avril 2020 à 10h42 PDT

«Beaucoup espéraient que ce problème passerait chez nous; beaucoup ne croient toujours pas à la gravité de la situation. Cependant, notre négligence envers les conseils et les demandes des médecins, couplée à la panique qui s’est développée parmi la population, a conduit à un taux élevé de propagation de la maladie, aggravant chaque jour une situation déjà difficile », écrit Nurmagomedov sur son Instagram. page (traduite par RT Sport). «Cela a conduit au fait que nos hôpitaux sont désormais surpeuplés de patients, qu’il n’y a pas suffisamment de spécialistes ou de médicaments et que le nombre de patients ne fait qu’augmenter.

“Crois moi. Cette maladie est mortelle et nous la ressentons déjà. Rester à la maison, nous pouvons réduire le fardeau des médecins et des hôpitaux, et peut-être que nos soins en temps opportun sauveront des vies. Prenez soin de vos proches, ne les laissez pas sortir de la maison inutilement. Puisse Allah nous protéger tous de toutes les maladies et guérir les malades et les êtres chers du monde entier. »

Khabib Nurmagomedov devait combattre Tony Ferguson à l’UFC 249 le 18 avril, mais l’événement a été reporté en raison du virus.

Nurmagomedov vient de remporter une victoire sur Dustin Poirier pour défendre son titre léger à l’UFC 242. Il devrait revenir à l’automne contre le vainqueur de Tony Ferguson contre Justin Gaethje.

Que pensez-vous de Khabib Nurmagomedov qui plaide pour que les gens restent à la maison pour arrêter la propagation de COVID-19? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/04/2020.