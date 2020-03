Khabib Nurmagomedov explique les dangers des combats pendant le Ramadan

LAS VEGAS – Khabib Nurmagomedov a spécifiquement fait de lui un cas de ne jamais concourir pendant le mois de Ramadan.

Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) fera sa troisième défense de titre léger lorsqu’il affrontera Tony Ferguson à l’UFC 249 le 18 avril, juste une semaine avant le début du Ramadan.

Le ramadan est un mois sacré pour les musulmans et consiste en 30 jours de jeûne sans nourriture ni eau du lever au coucher du soleil. Cela rend les conditions d’entraînement plus difficiles pour les combattants qui l’observent chaque année.

Nurmagomedov, qui a été aux prises avec des blessures au début de sa carrière, a déclaré qu’il préférait ne pas risquer de se battre dans un état de faiblesse et de déshydratation.

“Ramadan, je retire un peu mon entraînement – mais je suis toujours (MMA) aussi”, a déclaré Nurmagomedov lors de la journée médiatique de Dominance MMA samedi dernier à Las Vegas. «Je passe ce temps avec ma famille, mes parents, je vais à la mosquée, je prie et jeûne de jour comme de nuit. Et, bien sûr, nous nous entraînons aussi.

«C’est très dur et très dangereux aussi. Toute la journée, tu ne bois pas et tu ne manges pas. Des blessures peuvent survenir. C’est pourquoi nous (n’avons pas) trop de contacts, et sans sparring. C’est toujours difficile. “

Nurmagomedov a souvent ciblé l’automne pour son deuxième combat de l’année, quelques mois après la fin du Ramadan.

“Après le Ramadan, nous avons besoin d’au moins 45 jours pour récupérer – des athlètes, pas (des non-athlètes) parce que nous concourons à un niveau élevé, et c’est pourquoi nous devons tout regarder”, a déclaré Nurmagomedov. «Après le Ramadan, 40, 45 jours, nous avons besoin de récupération parce que les temps changent, beaucoup de choses comme la nourriture, comment vous mangez, quand vous mangez. Beaucoup de choses changent. Nous avons besoin d’un mois et demi pour récupérer. »

.