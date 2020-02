Khabib Nurmagomedov hausse ses 100 millions de dollars pour le match revanche de Conor McGregor

Image via @ufc sur Instagram

Ali Abdelaziz a récemment affirmé que son client vedette, le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, s’était vu offrir 100 millions de dollars pour comparer Conor McGregor en Arabie saoudite. La véracité de cette déclaration d’Ali Abdelaziz n’est pas facile à déterminer, mais de toute façon, Nurmagomedov ne semble pas du tout intéressé.

Il pense que l’argent pourrait être mieux dépensé ailleurs, comme aider les aveugles.

“Pourquoi ai-je besoin de ce genre d’argent?”, A demandé Nurmagomedov aux journalistes lors d’une conférence de presse en Russie (via MMA Junkie). «Il y a tellement d’organisations. Par exemple, il n’y a pas que le football pour les aveugles, il y a le sambo et d’autres sports. Laissons (l’UFC) le leur donner s’ils ne savent pas quoi faire de l’argent. Mais en me donnant 100 millions de dollars pour que je batte encore cet idiot? Je ne pense pas que ce soit rationnel. “

Bien qu’il y ait encore beaucoup de buzz autour d’une revanche potentielle entre Nurmagomedov et McGregor, le premier est actuellement réservé pour un combat avec le concurrent léger et en herbe Tony Ferguson.

Il dit qu’il est concentré sur ce combat et est surpris que les fans aient un intérêt pour un match revanche avec McGregor.

“J’ai un combat le 18 avril – un combat très sérieux”, a déclaré Nurmagomedov. «Depuis un mois et demi, je m’entraîne constamment jour et nuit. Je me suis mis en forme là où je suis censé être 70 jours avant un combat. Je me sens bien.

“Que se passera-t-il après le combat, personne ne le sait. Je ne m’en fais pas. C’est ce que (l’UFC) veut. Je suis surpris que les gens me questionnent même sur un match revanche. Il semble que les gens veulent continuer les festivités après ce combat.

“Tout le monde a vu ce qui s’est passé dans l’octogone (contre McGregor)”, a conclu Nurmagomedov. «J’ai contrôlé le combat à chaque étape. Je lui ai fait tout ce que je voulais. Il a même abandonné. Comment pouvons-nous même discuter d’une revanche? On ne peut que parler de continuer les festivités et de gagner de l’argent. La question est, est-ce que je veux ça? Je me concentre sur Tony Ferguson. »

Un match revanche entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor vous intéresse?

