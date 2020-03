Khabib Nurmagomedov, Kamaru Usman et Kayla Harrison débattent du score ouvert

LAS VEGAS – L’idée de la notation ouverte est apparue après quelques décisions controversées le mois dernier à l’UFC 247.

Invicta FC a pris l’initiative en mettant en place un score ouvert lors de son dernier événement, qui a vu Julija Stoliarenko remporter le titre des 135 livres lors d’un bain de sang avec Lisa Verzosa.

Lors d’une récente journée médiatique Dominance MMA, quelques champions ont été interrogés sur leurs réflexions sur le score ouvert et les avantages de sa mise en œuvre dans le MMA. Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a déclaré que s’il voyait les avantages du score ouvert, cela pouvait affecter la mentalité d’un combattant pendant la compétition.

“Par exemple, un score ouvert, le premier tour est très proche, et les juges donnent pour le coin bleu, et le coin rouge n’est pas d’accord avec cela et tous les combattants ne sont pas très forts mentalement”, a déclaré Nurmagomedov. “Parfois, il peut aller avec son coin ou avec des juges comme,” Hey, de quoi tu parles, les gars? J’ai battu ce type. “Comme à l’intérieur du combat, cela peut arriver comme peut-être certains combattants, les deux premiers rounds qu’il perd, il peut dire:” OK, je suis sorti. Je ne veux plus me battre. “C’est un peu dangereux aussi.”

Le principal problème de Nurmagomedov, cependant, n’est pas tant de savoir si vous connaissez le score ou non, mais de savoir qui juge les combats.

“Je pense que dans le MMA, nous avons beaucoup de juges de la boxe et ils ne comprennent pas le MMA”, a déclaré Nurmagomedov. «Mais je pense que nous avons beaucoup d’anciens combattants. Nous devons leur apprendre un peu et les mettre comme des juges parce que beaucoup de gars ne comprennent pas comme la lutte, ils ne comprennent pas le grappling, ils ne comprennent pas le corps à corps. Ils ne connaissent que la boxe, et c’est pourquoi je pense que nous devons amener beaucoup de vétérans et comme les vétérans du MMA… qui comprennent le MMA. “

Le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman a décroché sa première défense de titre dans un thriller à l’UFC 245, où il a arrêté Colby Covington à la fin de la ronde finale.

Un juge avait Usman, l’autre avait Covington, et le troisième juge avait égalité à deux tours chacun, mais Usman aime le concept de suspense, en particulier pour les tours suivants.

“Cet élément d’être dans le noir et de ne pas savoir, comme il (Nurmagomedov) l’a mentionné”, a déclaré Usman. «Les combattants ne sont peut-être pas aussi forts mentalement que les autres, alors nous avons ce petit espoir de ne pas savoir quel est le score, même si le combattant a perdu les deux premiers rounds, ayant juste ce petit espoir. “Vous savez quoi, je peux encore gagner et aller là-bas et tout donner au troisième tour.”

«Combien de combats avons-nous vu où un gars termine quelqu’un avec une seconde à gauche ou 10 secondes à gauche. Je pense que le score ouvert pourrait potentiellement fonctionner, mais cela pourrait également nuire au peu d’espoir que les combattants pourraient avoir entamé ce dernier morceau du combat. Et, en plus, cela éloigne le suspense. »

Kayla Harrison, championne légère du PFL, admet qu’elle ne sait pas grand-chose sur le score ouvert, mais aime l’idée d’un combattant sachant où il en est dans un combat, surtout lorsque les juges peuvent déterminer votre sort.

«Cela ne devrait pas être un suspense qui gagne. Par exemple, vous devriez savoir qui gagne un combat », a déclaré Harrison. «Les juges ne devraient pas être en mesure de faire ces appels en fonction de choix personnels ou quoi que ce soit. Si vous regardez un combat et que vous connaissez le score, il devrait être clair qui gagne le combat afin que ce ne soit pas un mystère. Je veux dire, combien de fois avez-vous regardé un combat, et vous pensez qu’un gars est en train de gagner, puis tout à coup, les juges ont sorti le tableau de bord, et vous vous dites: «Quoi? Je ne l’ai jamais vu venir. »

«Cela devrait être totalement éliminé du sport. Je ne sais pas si la notation ouverte est le moyen de le faire, mais cela me rend fou. “

