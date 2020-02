Khabib Nurmagomedov: le match revanche de Conor McGregor dépend de “est-ce que je veux ça?”

Il faut généralement trois pour le tango quand il s’agit de réserver un gros match UFC, et alors que Conor McGregor et le président de l’UFC Dana White semblent être sur la même longueur d’onde en ce qui concerne un match revanche avec Khabib Nurmagomedov, le champion en titre des poids légers a sa propre vision de la situation. .

Lors d’une conférence de presse à la suite de son apparition à un événement caritatif à Kaspiysk, en Russie, Nurmagomedov a abordé les commentaires de White concernant la probabilité que lui et McGregor s’affrontent à nouveau si Nurmagomedov défend avec succès son titre contre Tony Ferguson lors de l’UFC 249 en avril. Nurmagomedov a battu McGregor par une soumission de quatrième ronde lors d’un combat de championnat à l’UFC 229, un événement à succès avec une suite chaotique qui a laissé des répercussions durables sur la carrière des deux hommes.

Avec ce drame derrière lui pour l’instant, Nurmagomedov a insisté sur le fait qu’il se concentrait sur son combat très attendu avec Ferguson et que ses propres désirs devraient l’emporter sur les caprices de White ou Mcgregor.

“J’ai un combat le 18 avril”, a déclaré Nurmagomedov (traduction via RT Sport). «J’ai un combat très sérieux. Depuis un mois et demi, je m’entraîne constamment jour et nuit. Je me suis mis en forme, là où je suis censé être 70 jours avant un combat, je me sens bien. Que se passera-t-il après un combat – personne ne sait. Je ne m’en fais pas, c’est ce qu’ils veulent.

«Je suis surpris que les gens me questionnent même sur un match revanche. Il semble que les gens veulent continuer les festivités après ce combat. Tout le monde a vu ce qui s’est passé dans l’Octogone. J’ai contrôlé le combat à chaque étape. Je lui ai fait tout ce que je voulais, il a même abandonné. Comment pouvons-nous même discuter d’une revanche? On ne peut que parler de continuer les festivités et de gagner de l’argent. La question est: est-ce que je veux ça? Je me concentre sur Tony Ferguson. »

Poussé si un match revanche l’intéresse au moins, Nurmagomedov a répondu catégoriquement: «Pas du tout.» Lorsqu’un chiffre théorique de 100 millions de dollars a été proposé, «The Eagle» n’a pas changé son air et a répondu par une question à lui.

“Pourquoi ai-je besoin de ce genre d’argent, il y a tellement d’organisations par exemple (gestes dans la salle) … Il n’y a pas seulement le football pour les aveugles, il y a le Sambo et d’autres sports”, a expliqué Nurmagomedov. “Laisser [the UFC] donnez-le-leur, s’ils ne savent pas quoi faire avec l’argent. Mais en me donnant 100 millions de dollars pour battre à nouveau cet idiot? Je ne pense pas que ce soit rationnel. “