Khabib Nurmagomedov: Me payer 100 millions de dollars pour battre à nouveau l’idiot Conor McGregor n’est pas rationnel

Un rapport récent a déclaré que les hauts gradés d’Arabie saoudite avaient fait une offre de 100 millions de dollars pour organiser le match revanche entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor sur son sol.

Cela est arrivé quelques jours après que le père de Khabib a proclamé que son fils n’accepterait que la reprise contre “Notorious” pour le même prix élevé. Mais selon “The Eagle” lui-même, il n’a pas besoin de ce genre d’argent pour battre à nouveau un “idiot”, quand ces fonds peuvent aller à des endroits plus appropriés.

“Pourquoi ai-je besoin de ce genre d’argent?”, A-t-il demandé mardi aux journalistes lors d’une conférence de presse en Russie via RT Sport, telle que transcrite par MMA Junkie. «Il y a tellement d’organisations. Par exemple, il n’y a pas que le football pour les aveugles, il y a le sambo et d’autres sports. Laissons (l’UFC) le leur donner s’ils ne savent pas quoi faire de l’argent. Mais en me donnant 100 millions de dollars pour que je batte encore cet idiot? Je ne pense pas que ce soit rationnel. “

Ce n’est pas tous les jours que vous entendez un combattant refuser rapidement ce type de pièce, en particulier dans un sport où le salaire de combattant est toujours un gros sujet. Mais Khabib – qui a apparemment un très gros compte bancaire – n’a jamais parlé du gros salaire et a souvent utilisé ses fonds pour aider ceux qui en avaient besoin (exemple ici).

En fin de compte, cependant, l’argent n’est pas le seul point d’achoppement pour combattre à nouveau Conor, c’est simplement que Nurmagomedov ne voit pas la nécessité de le reconduire.

«Tout le monde a vu ce qui s’est passé dans l’octogone (contre McGregor). J’ai contrôlé le combat à chaque étape. Je lui ai fait tout ce que je voulais. Il a même abandonné. Comment pouvons-nous même discuter d’une revanche? On ne peut que parler de continuer les festivités et de gagner de l’argent. La question est, est-ce que je veux ça? Je me concentre sur Tony Ferguson. »

En effet, Khabib devrait affronter Ferguson lors du prochain événement UFC 249 pay-per-view (PPV) le 19 avril à Brooklyn, NY Mais Dana White a déclaré officiellement que si “The Eagle” devait triompher, une revanche contre McGregor est en règle.

“Que se passera-t-il après le combat, personne ne le sait. Je ne m’en fais pas. C’est ce que (l’UFC) veut. Je suis surpris que les gens me questionnent même sur un match revanche. Il semble que les gens veulent continuer les festivités après ce combat.

“J’ai un combat le 18 avril – un combat très sérieux”, a-t-il déclaré. «Depuis un mois et demi, je m’entraîne constamment jour et nuit. Je me suis mis en forme là où je suis censé être 70 jours avant un combat. Je me sens bien.”

Cela dit, Ferguson peut jouer au spoiler et envoyer Khabib et McGregor sur deux voies différentes, mettant leur match revanche en attente et rendant inutile tout ce discours de 100 millions de dollars.