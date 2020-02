Khabib Nurmagomedov ne souhaite pas de revanche avec Conor McGregor, malgré une offre de 100 millions de dollars

Khabib Nurmagomedov dit qu’il n’est pas intéressé par une bagarre avec Conor McGregor, même si le gouvernement saoudien est apparemment disposé à payer 100 millions de dollars pour cela. Nurmagomedov et son manager Ali Abdelaziz ont pris la parole lors d’une conférence de presse au Daghestan par RT Sports et ont discuté de la manière dont Nurmagomedov pourrait faire face à McGregor ou Floyd Mayweather. Les points saillants de leurs commentaires (h / t à MMA Weekly) sont les suivants:

Abdelaziz sur l’Arabie saoudite offre beaucoup d’argent à Nurmagmedov pour combattre là-bas: «Je connais des gens en Arabie saoudite, ils m’ont rencontré, ils veulent payer 100 millions de dollars à Khabib pour combattre Conor en Arabie saoudite. Ils veulent payer 100 millions de dollars à Khabib pour combattre Floyd en Arabie saoudite. »

Nurmagomedov à rester concentré sur son combat actuel en premier: «J’ai un combat le 18 avril. J’ai un combat très sérieux. Depuis un mois et demi, je m’entraîne constamment jour et nuit. Je me suis mis en forme, là où je suis censé être 70 jours avant un combat. Je me sens bien. Que se passera-t-il après un combat que personne ne sait? »

Nurmagomedov sur une éventuelle revanche avec McGregor: «Je suis surpris que les gens me questionnent même sur un match revanche. Il semble que les gens veulent continuer les festivités après ce combat. Tout le monde a vu ce qui s’est passé dans l’Octogone. J’ai contrôlé le combat à chaque étape. Je lui ai fait tout ce que je voulais. Il a même abandonné. Comment pouvons-nous même discuter d’une revanche? On ne peut que parler de continuer les festivités et de gagner de l’argent. La question est: est-ce que je veux ça? Je me concentre sur Tony Ferguson. »

Nurmagomedov pour ne pas être intéressé par l’argent: «Pourquoi ai-je besoin de ce genre d’argent, il y a tellement d’organisations… Il n’y a pas que le football pour les aveugles, il y a le Sambo et d’autres sports. Laissons (l’UFC) le leur donner s’ils ne savent pas quoi faire de l’argent. Mais en me donnant 100 millions de dollars pour battre à nouveau cet idiot? Je ne pense pas que ce soit rationnel. “