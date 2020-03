Khabib Nurmagomedov n’est toujours pas intéressé par les combats à Las Vegas

LAS VEGAS – Khabib Nurmagomedov ne participera probablement pas à Las Vegas de sitôt.

La dernière fois que Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) a combattu dans “Sin City”, il a soumis Conor McGregor en octobre 2018 à l’UFC 229 et a sauté de l’octogone et a attaqué l’un des cornerman de McGregor, le chasseur Bellator Dillon Danis , ce qui a provoqué une bagarre.

La Commission sportive du Nevada a temporairement retenu la moitié du sac de 2 millions de dollars divulgué par Nurmagomedov avant de lui infliger une amende de 500 000 dollars pour avoir déclenché la scène chaotique. Cela fait presque un an et demi depuis, mais Nurmagomedov n’a toujours aucun intérêt à participer à la T-Mobile Arena.

“Je ne le pense pas”, a récemment déclaré Nurmagomedov lors de la journée des médias Dominance MMA. “Je ne pense pas, mais qui sait? Mais à mon avis, s’ils font quelque chose, je pourrai peut-être revenir. »

Depuis l’UFC 229, Nurmagomedov a combattu lors du retour de l’UFC à Abu Dhabi, unifiant le titre léger avec une soumission de troisième ronde contre Dustin Poirier à l’UFC 242.

Il doit affronter Tony Ferguson à l’UFC 249 à Brooklyn le 18 avril, malgré la pandémie de coronavirus en cours, et est plus qu’heureux de concourir au même endroit où il est devenu le champion incontesté des poids légers.

“(Le CNA) me prend près d’un million de dollars, et ils me donnent neuf mois, et en ce moment je suis bon avec la commission sportive, avec tout le monde parce que je me bats à New York”, a déclaré Nurmagomedov. “Combattons à New York. New York n’est pas un mauvais endroit, je pense. »

