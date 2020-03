Khabib Nurmagomedov nomme sa stipulation pour un match revanche avec Conor McGregor

Le champion invaincu des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a révélé sa seule stipulation pour un match revanche avec l’amer rival Conor McGregor.

Plus tôt dans la journée, Nurmagomedov a participé à l’événement médiatique Dominance MMA à Las Vegas.

Malgré l’arrêt précédent de l’idée d’un deuxième combat avec McGregor, Nurmagomedov et son équipe semblent avoir changé de ton.

Lors du grand événement d’aujourd’hui, le propriétaire de Dominance MMA a révélé que Khabib Nurmagomedov accepterait un match revanche avec Conor McGregor, mais seulement si l’Irlandais se bat et bat Justin Gaethje en premier.

Selon Brett Okamoto d’ESPN:

“Le manager de Per Khabib Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, si Khabib bat Tony Ferguson le 18 avril, il n’acceptera pas de se battre contre Conor McGregor plus tard cette année à moins que McGregor ne se bat et ne bat Justin Gaethje en premier.”

Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor se sont rencontrés pour la première fois à l’UFC 229 en octobre 2018, avec “The Eagle” émergeant victorieux par le biais d’une soumission au quatrième tour.

Photo via Daily Express

Depuis la perte, “Mystic Mac” réclame une revanche. La star irlandaise est revenue dans l’Octogone lors de l’événement UFC 246 de janvier, où il lui a fallu moins d’une minute pour décimer Donald Cerrone.

Malgré l’intérêt évident du président de l’UFC Dana White à réserver un match revanche entre Conor et Khabib, si Nurmagomedov peut vaincre Ferguson à l’UFC 249, il semble que «Team Khabib» ait son propre agenda.

Si Conor veut vraiment un autre tir sur ‘The Eagle’, il devra d’abord dépasser Justin Gaethje.

‘The Highlight’ est actuellement sur une séquence de trois victoires consécutives, ces trois victoires étant à élimination directe. Pendant ce tronçon, Gaethje a disposé de James Vick, Edson Barboza et Donald Cerrone.

Que pensez-vous de Khabib Nurmagomedov suggérant qu’il ne rejouera Conor McGregor que si l’Irlandais combat et bat Justin Gaethje en premier? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 7 mars 2020