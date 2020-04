Khabib Nurmagomedov officiellement sorti du combat contre l’UFC 249, Tony Ferguson dit qu’il devrait être déchu de son titre

Khabib Nurmagomedov l’a officialisé; il se retire de l’événement principal de l’UFC 249, et Tony Ferguson dit qu’il devrait être privé de son titre pour cela. Nurmagomedov a fait l’annonce mercredi d’étouffer la spéculation après que la Russie ait offert au combat une lueur d’espoir en révélant (par MMA Weekly) que tous les voyages d’affaires privés n’avaient pas été restreints et Nurmagomedov aurait pu en théorie se rendre à son combat avec Tony Ferguson.

Cependant, Nurmagomedov a mis fin à ces chances lorsqu’il s’est rendu sur Instagram pour annoncer qu’avec l’aggravation de la pandémie de jour en jour, «il s’avère que le monde entier devrait être en quarantaine, les gouvernements de tous les pays, des personnalités du monde entier exhortent les gens à suivre toutes les exigences de sécurité afin de limiter la propagation de la maladie, de sauver des personnes, et Khabib est le seul à être déchargé de toutes ses obligations et doit faire preuve de libre arbitre et s’entraîner à voler à travers le monde, pour le plaisir de se battre? – Je comprends tout et je suis vraiment plus contrarié que vous d’annuler le combat, probablement comme tous les autres, j’avais beaucoup de plans après le combat, mais je ne peux pas tout contrôler. »

L’UFC a fait pression pour héberger la carte même sans Nurmagomedov, le MMA Weekly signalant que les responsables envisagent de réorganiser la carte avec un combat entre Justin Gaethje et Dustin Poirier, ou l’un d’entre eux contre Ferguson.

Pendant ce temps, Ferguson est apparu sur ESPN SportsCenter et a déclaré que Nurmagomedov devrait être déchu de son titre »pour avoir retiré la carte. Ferguson a déclaré qu’il était prêt à se battre «à tout moment ou n’importe où» et a déclaré que Nurmagomedov ne le faisait pas, ajoutant: «Il savait évidemment ce qu’il pouvait faire pour aider à sauver cette carte. Il ne voulait prendre aucune de ces chances. Tout le monde prend des risques en essayant de le faire. Il a renfloué, mec. C’est assez difficile à expliquer, mais il a renfloué, mec. “

Ce sera désormais la cinquième fois que Nurmagomedov contre Ferguson est annulé. Tous les combats précédents ont été sabordés en raison de blessures ou de maladie.

Rester à la maison en quarantaine et lire la réaction des gens à la situation autour de mon combat, il s’avère que le monde entier devrait être en quarantaine, les gouvernements de tous les pays, les célébrités du monde entier exhortent les gens à suivre toutes les exigences de sécurité afin de limiter la propagation de la maladie, pour sauver les gens, et Khabib est le seul à être déchargé de toutes ses obligations et doit faire preuve de libre arbitre et s’entraîner à voler à travers le monde, pour le plaisir de se battre? – Je comprends tout et je suis vraiment plus contrarié que vous d’annuler le combat, probablement comme tous les autres, j’avais de nombreux plans après le combat, mais je ne peux pas tout contrôler. Les plus grands pays et les plus grandes entreprises de notre temps sont choqués par ce qui se passe, chaque jour la situation évolue de façon imprévisible. Mais Khabib doit encore se battre, c’est ce que vous dites? – Prenez soin de vous et mettez-vous à ma place. – 📍 Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всеми мирирон – Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждыйиматестостой Но Хабиб все равно должен драться, так получается? – Берегите себя и поставьте себя на мое место.

