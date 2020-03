Khabib Nurmagomedov prépare le camp d’entraînement UFC 249 et retourne en Russie au milieu d’une pandémie de coronavirus

Khabib Nurmagomedov, le champion léger en titre du Ultimate Fighting Championship (UFC), devait défendre sa sangle de 155 livres contre le concurrent de première division, Tony Ferguson, lors du prochain événement UFC 249 de télévision à la carte (PPV) le 18 avril à Brooklyn.

Au lieu de cela, la promotion a été forcée de débrancher le Barclays Center après que la ville de New York est devenue l’épicentre du coronavirus en Amérique, bien que la Californie ne soit pas loin derrière avec une interdiction stricte d’abri sur place et à l’échelle de l’État pour les grands rassemblements.

Le gouverneur Gavin Newsom a récemment demandé une déclaration présidentielle en cas de catastrophe majeure pour aider à la réponse d’urgence COVID-19 de la Californie.

Cela a conduit «The Eagle» – qui à un moment donné avait l’American Kickboxing Academy (AKA) à lui tout seul – à faire ses valises et à quitter San Jose pour rentrer chez lui en Russie, peut-être une mesure de prudence au cas où le voyage aux États-Unis serait suspendu dans les semaines à venir. .

Tass Sport a fait part de la décision lundi (via MMA Junkie).

Le statut de l’UFC 249 est actuellement inconnu. Le président de l’UFC, Dana White, insiste sur le fait que l’émission se déroulera comme prévu dans une ville et un lieu alternatifs, avec Dubaï comme favori potentiel, mais aucun mot officiel pour l’instant. Le temps presse et les voyages internationaux continuent de devenir plus difficiles.

Restez à l’écoute.