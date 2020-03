Khabib Nurmagomedov prêt à encaisser Floyd Mayweather pour 11 rounds en échange d’un round de MMA

Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, est prêt à participer à 11 rounds de boxe avec Floyd Mayweather, mais cela a un prix.

Des rumeurs circulent selon lesquelles la légende de la boxe Floyd Mayweather et le président de l’UFC Dana White travaillent ensemble pour créer un combat croisé. «Pretty Boy» s’attendra à encaisser un chèque s’il entre en collision avec un combattant du MMA, alors qui ferait mieux de faire face à «l’aigle» invaincu, Khabib Nurmagomedov.

Dans une récente interview avec TMZ Sports, le manager de Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, a affirmé que le boxeur «suppliait» pour un affrontement. Maintenant, il semble que le champion du Daghestan soit à bord sous une condition: Floyd Mayweather le combat pour une manche de MMA.

“Il veut juste être sur les meilleurs médias”, a déclaré Khabib Nurmagomedov à propos de Floyd Mayweather. «J’ai vu son anniversaire il y a quelques jours, il a 49 ou 48 ans, mais mon père, il a presque l’âge de mon père. Je ne comprends pas comment je vais lui frapper le visage! “

«Si vous voulez vous battre, venez à l’UFC, c’est un vrai combat. Je ne suis pas boxeur, je ne suis pas seulement catcheur, je suis combattant MMA. S’il est intéressé, peut-être que nous pouvons faire quelque chose comme – mon père en a déjà parlé – comme peut-être une boîte de onze tours et un MMA de tour. Comme onze rounds boîte de trois minutes, et le dernier tour, cinq minutes MMA. S’il conclut cet accord, je peux me battre.

“Je ne pense pas qu’il puisse me mettre KO en onze rounds. Et que va-t-il faire au dernier tour? Cinq minutes avec moi, je vais le faire tomber, je vais malmener ce type. Que va-t-il faire?

“Vous savez, bien sûr, en boxe, il est très bon. Je suis d’accord avec toi. Mais je ne pense pas qu’il puisse me mettre KO », a conclu Khabib Nurmagomedov.

Ce ne serait pas le premier rodéo de Mayweather contre un combattant MMA. Il a combattu tristement l’ancien champion, et l’arn-ennemi juré de Nurmagomedov, Conor McGregor en 2017. Il a battu l’Irlandais par TKO au 10e tour. Il y a eu beaucoup de spéculations récemment qu’il pourrait potentiellement combattre à nouveau Conor McGregor ou même Manny Pacquiao.

Qui aimeriez-vous voir Floyd Mayweather affronter ensuite? Et pensez-vous qu'il a ce qu'il faut pour durer un tour complet de MMA contre le roi du grappling, Khabib Nurmagomedov?