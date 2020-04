Khabib Nurmagomedov publie une déclaration sur le statut de l’UFC 249: “Je suis vraiment plus en colère que vous d’annuler le combat”

Khabib Nurmagomedov ne prend pas la responsabilité du Main Event de l’UFC 249 en danger.

Avec sa défense de championnat léger du 18 avril contre son rival Tony Ferguson presque mort dans l’eau après le retour de Nurmagomedov en Russie et les précautions et restrictions de voyage liées à la crise actuelle des coronavirus, Nurmagomedov s’est rendu sur Instagram lui-même pour publier une déclaration sur la situation.

«Rester à la maison en quarantaine et lire la réaction des gens à la situation autour de mon combat, il s’avère que le monde entier devrait être en quarantaine, les gouvernements de tous les pays, les gens célèbres du monde entier exhortent les gens à suivre toutes les exigences de sécurité afin de limiter la propagation de la maladie, pour sauver des gens, et Khabib est le seul à être déchargé de toutes ses obligations et doit faire preuve de libre arbitre et s’entraîner à voler à travers le monde, pour le plaisir de se battre? » Nurmagomedov a écrit. “Je comprends tout et je suis vraiment plus contrarié que vous d’annuler le combat, probablement comme tous les autres, j’avais de nombreux plans après le combat, mais je ne peux pas tout contrôler.

«Les plus grands pays et les plus grandes entreprises de notre temps sont choqués par ce qui se passe, chaque jour la situation change de façon imprévisible. Mais Khabib doit encore se battre, c’est ce que vous dites? Prenez soin de vous et mettez-vous à ma place. »

La déclaration de Nurmagomedov est arrivée quelques heures après que plusieurs médias russes ont publié une déclaration de l’organisme de surveillance du pays pour l’aviation civile, la Federal Air Transport Agency, qui a explicité la possibilité de voyager à l’étranger aux États-Unis via des transporteurs aériens privés.

“Pour que Khabib soit autorisé à prendre l’avion aux États-Unis à bord d’un jet privé, la compagnie aérienne dont il a l’intention d’utiliser les services devrait obtenir un permis pour quitter la Russie et pour arriver aux États-Unis”, a annoncé l’agence, a rapporté Sport Express. via le média public RT.

«Les compagnies qui proposent des voyages aériens privés savent généralement quels documents le passager doit avoir pour pouvoir entrer à son arrivée à la frontière.»

Le champion des poids légers de l’UFC a déclaré samedi qu’il n’était pas en mesure de quitter la Russie pour combattre Ferguson à l’UFC 249 parce que les frontières étaient «verrouillées», mettant en danger un combat qui avait été annulé à quatre reprises en raison de blessures et d’autres circonstances.

Dans une déclaration vidéo sur Instagram en direct, Nurmagomedov a déclaré qu’il s’était entraîné à l’American Kickboxing Academy à San Jose, en Californie, mais s’est rendu à Abu Dhabi quand il a été informé par l’UFC que «le combat à 100% ne se produit pas dans le États “et” que 99 pour cent que cela se produira dans les Émirats arabes unis – Abu Dhabi “.

Nurmagomedov a déclaré que lui et ses coéquipiers étaient rentrés par avion en Russie quand il a appris à son arrivée à Abu Dhabi que le pays allait fermer les frontières “et personne ne pourra partir ou voler avec (à l’exception des résidents)”.

“Actuellement, je suis au Daghestan et je m’entraîne et je me prépare tous les jours, même si je ne sais pas à quoi je me prépare, car après notre arrivée en Russie, nous avons également appris que les frontières vont être verrouillées”, a-t-il déclaré.

Comme indiqué précédemment, la promotion s’est ensuite éloignée de Nurmagomedov à la suite de nouvelles de ses difficultés de voyage, offrant une offre à Justin Gaethje pour faire face à l’ancien champion par intérim Ferguson, qui réfléchit actuellement à l’offre de changer d’adversaire.

Le président de l’UFC, Dana White, a promis de réaliser l’UFC 249 malgré les commandes d’abris sur place généralisés, l’extension des recommandations du gouvernement qui limitent les rassemblements de plus de 10 personnes et les principales commissions sportives d’État annulant la réglementation des événements de sports de combat.

L’UFC 249 devait initialement avoir lieu à Brooklyn, mais doit maintenant être déplacé en raison de problèmes liés à COVID-19. Plusieurs combattants se sont avancés pour créer potentiellement un nouvel événement principal, y compris des noms comme Jorge Masvidal et Dustin Poirier, et pour l’instant, il semble que Nurmagomedov ne défendra pas son titre.

Voir l’article complet de Nurmagomedov ci-dessous:

