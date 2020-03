Khabib Nurmagomedov refuse de résoudre les problèmes liés à la santé mentale de Tony Ferguson

L’humeur aurait pu se réchauffer vendredi dernier entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson lors de la conférence de presse de UFC 249, mais cela ne signifie pas que le champion de 155 livres fera de la vie privée du challenger une partie de l’histoire en route vers le PPV.

En mars 2019, l’épouse de Ferguson, Cristina, a enregistré une ordonnance d’interdiction à son encontre après avoir montré des traits de paranoïa qui l’ont amené à penser, entre autres, qu’une puce avait été insérée dans sa jambe pendant la chirurgie qu’il a subi pour réparer son genou.

Ferguson ne reviendra que trois mois plus tard, en juin, pour affronter Donald Cerrone dans le UFC 238, combat remporté par TKO (via recommandation médicale) au second tour.

Depuis lors, le sujet n’a pas été abordé en ce qui concerne la santé mentale de Ferguson, mais ne vous attendez pas à ce que Nurmagomedov le fasse.

Dans une interview accordée à la presse lors de la journée médiatique de Dominance MMA (via MMA Fighting) à Las Vegas, le Russe a précisé que son combat contre Ferguson n’était pas quelque chose de personnel.

«Honnêtement, il n’y a rien de personnel ici. Je ne veux pas parler de vos problèmes », a-t-il déclaré. «Comme des choses familiales ou des problèmes mentaux. Voilà votre problème. Laissez-le tranquille. Je ne veux pas parler de lui ou de ses problèmes. »

Nurmagomedov estime que si les problèmes de Ferguson sont graves, il devrait recevoir l’aide appropriée, mais a commenté qu’en ce moment, la seule chose sur laquelle il se concentre est son combat en avril.

«Tous ceux qui sont assis ici ont des problèmes. Personne n’est en sécurité. S’il a besoin d’aide, nous devons l’aider, mais nous nous battrons le mois prochain. Je ne pense pas qu’il soit bon de parler de votre problème mental. »

L’UFC 249 a lieu le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn, New York.