Khabib Nurmagomedov «renfloué» sur l’UFC 249

Tony Ferguson n’achète pas la raison de Khabib Nurmagomedov à propos de ses retombées circonstancielles de l’UFC 249.

Mercredi, le champion des poids légers de l’UFC a confirmé qu’il était absent de l’événement du 18 avril en raison d’une interdiction de voyager en Russie, où Nurmagomedov est actuellement en lock-out en raison de la pandémie de coronavirus.

À Ferguson, Nurmagomedov a eu l’occasion de rentrer aux États-Unis, où il était à l’origine affecté à l’American Kickboxing Academy avant que la Californie ne reçoive une ordonnance de séjour à domicile le mois dernier. Cependant, lors d’un récent passage à Abu Dhabi, Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) s’est envolé pour le Daghestan.

Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) pense que le mouvement a été intentionnellement fait pour sortir du combat.

“Khabib, je crois qu’il savait déjà qu’il n’allait pas se battre”, a déclaré Ferguson dans une interview à ESPN qu’il a taquinée sur Twitter.

Ferguson a ajouté plus tard: «Il a renfloué, mec. Il a renfloué. »

Ferguson a tiré sur Nurmagomedov et l’ancien champion Conor McGregor, lançant des explosifs dans la direction de chaque rival respectif.

“Khabib et Conor courent avec leurs queues entre les jambes comme un chien (explétif)”, a déclaré Ferguson. «Je cours avec les chiens, mec. Ces gars-là ne sont pas des chiens, mec. Ils sont un tas de (explétifs). Khabib est un (explétif). “

À en juger par une remarque, Ferguson ne semble pas ravi de la perspective de combattre quelqu’un d’autre que Nurmagomedov ou McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC).

“Que ce soit ou non Khabib, que ce soit ou non (explétif) Conor, je suis tout simplement pour la coqueluche de quelqu’un”, a déclaré Ferguson. «J’ai déjà battu les cinq premiers dans un tournoi à la ronde, et maintenant ils veulent que je réinitialise. Ils veulent me donner un autre top cinq? Je ne le pense pas (explétif). Je suis déjà un champion. “

Pour la cinquième fois dans leur carrière à l’UFC, Nurmagomedov était prêt à se battre – et pour la cinquième fois, il est éteint.

De nombreux combattants, dont les meilleurs prétendants à l’UFC, Justin Gaethje et Dustin Poirier, ont proposé leurs services sur les réseaux sociaux suite à l’annonce de la participation improbable de Nurmagomedov.

On ne sait pas publiquement si l’UFC 249 a actuellement un emplacement car le président de l’UFC Dana White reste les lèvres serrées.

