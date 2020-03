Khabib Nurmagomedov revient en Russie au milieu d’une pandémie de coronavirus

Khabib Nurmagomedov est de retour à la maison moins d’un mois avant l’UFC 249.

Le champion léger Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) devrait affronter Tony Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) le 18 avril, mais encore une fois, ils rencontrent de nombreux obstacles.

Le match a déjà été annulé à quatre reprises depuis 2015, et même s’il semble être à nouveau en danger, le président de l’UFC, Dana White, a assuré que le combat allait se produire, mais probablement pas aux États-Unis.

La pandémie mondiale de coronavirus a forcé la majorité des gymnases de MMA à travers le monde à fermer, y compris l’American Kickboxing Academy à San Jose, en Californie, où Nurmagomedov passe généralement les dernières parties de ses camps d’entraînement.

Dans une récente interview avec UFC Unfiltered, le partenaire d’entraînement de Nurmagomedov et l’ancien champion des poids lourds et des poids légers de l’UFC Daniel Cormier a déclaré qu’après l’interdiction par le gouvernement de grands rassemblements publics, le gymnase restait ouvert pour Nurmagomedov et quelques partenaires d’entraînement pendant deux heures par jour.

Mais maintenant, Nurmagomedov est retourné en Russie pour fermer son camp d’entraînement, rapporte le média russe TASS.

Et avec l’entraîneur de Nurmagomedov Javier Mendez mentionnant Abu Dhabi comme un lieu d’atterrissage possible pour l’UFC 249, Nurmagomedov serait certainement géographiquement plus proche de son lieu de combat potentiel si cela se concrétisait. La même chose ne serait pas vraie pour le Ferguson basé en Californie.

Un nouvel emplacement pour l’événement n’a pas encore été déterminé.

