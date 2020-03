Khabib Nurmagomedov revient en Russie pour terminer sa formation pour l’UFC 249

Khabib Nurmagomedov Il est rentré dans son pays natal en moins d’un mois pour l’UFC 249.

Le champion de la lumière Nurmagomedov fera face Tony Ferguson le 18 avril, mais encore une fois Quelque chose pourrait arriver qui ne ferait pas le combat.

Le combat a déjà été annulé quatre fois depuis 2015, et maintenant la même chose pourrait arriver. Président de l’UFC Dana White a révélé que le combat aura lieu, et n’exclut pas qu’il se trouve en dehors des États-Unis.

La pandémie de coronavirus a contraint de nombreux gymnases du monde entier à fermer leurs portes, notamment Académie américaine de kickboxingoù Nurmagomedov il fait habituellement sa préparation pour ses combats.

Dans une interview avec UFC non filtré, ancien champion et partenaire d’entraînement Daniel Cormier Il a dit que le gouvernement avait opposé son veto aux événements massifs, mais la salle de gym est ouverte pour Nurmagomedov et certains de ses partenaires d’entraînement 2 heures par jour.

Mais maintenant, Nurmagomedov retour à La russie pour terminer sa préparation, cela a été révélé par les médias russes TASS.

Et avec le père de Nurmagomedov, mentionnant Abu dhabi comme lieu possible de UFC 249, cela pourrait convenir. Le champion a défendu sa ceinture en UFC 242 le front Dustin Poirier.

Le nouveau lieu pour

le combat n’a pas été annoncé.