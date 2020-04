Khabib Nurmagomedov riposte à Conor McGregor après des commentaires

Conor McGregor a pris des coups sur son rival Khabib Nurmagomedov en ligne jeudi, juste un jour après que le champion invaincu des poids légers de l’UFC ait annoncé qu’il était sorti de son événement principal de l’UFC 249 contre Tony Ferguson.

Via Twitter, McGregor a accusé Nurmagomedov de s’être enfui du combat, qui marquait la cinquième fois que le combat entre les deux avait échoué, disant en partie: «Le fait est que Tony et Khabib se sont livrés à une partie de poulet ici vers le combattre la cloche. Avec Khabib qui se dégonfle en premier. »

Nurmagomedov a perdu peu de temps à répondre. S’adressant à ESPN, le champion a rappelé à McGregor que lorsque le duo a combattu dans le plus grand événement de l’histoire de l’UFC, l’UFC 29, McGregor a frappé après avoir été battu au quatrième tour.

“Que s’est-il passé les 6 et 6 octobre 2018?” Demanda Nurmagomedov. “Quand nous avons eu six mois de camp d’entraînement avant le combat, vous faites tout ce que vous pouvez, et vous entrez dans la cage, vous parlez beaucoup de mauvaises choses avant le combat, six mois vous vous entraînez très fort et vous entrez dans la cage et vous tapez comme du poulet. “

Jeudi, McGregor s’est déclaré en forme de se battre sur Twitter. Nurmagomedov a également remis cela en question, notant qu’il y a quelques jours à peine, McGregor a tourné une vidéo invitant le public irlandais à rester chez lui et à vaincre le coronavirus.

“D’accord, il y a quelques jours, il a envoyé un message:” Hé, les gens, veuillez prendre soin de votre famille, soyez en sécurité, restez à la maison, le gouvernement dit de rester à la maison “, a déclaré le champion. “Il y a quelques jours. Maintenant, il dit: “Je suis en bonne forme bla bla bla, je vais me battre.” C’est faux. Pour moi, c’est faux. J’étais toujours réel. Peut-être que quelqu’un aime, peut-être que quelqu’un n’aime pas, mais ce n’est pas mon travail. Mais j’ai toujours été réel. Mais ce mec est faux. “

De la façon dont Nurmagomedov le voit, McGregor a fait des excuses à l’UFC 229 après avoir perdu, et maintenant il résonne à nouveau avec des mots qui ne soutiennent pas ses actions.

«Conor sera toujours numéro deux, toujours. Il ne peut jamais rien faire avec moi. À l’intérieur de la cage avec moi, il est nul. “

