Khabib Nurmagomedov riposte à Conor McGregor suite à de récents commentaires

Jeudi soir, le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a finalement abordé sa récente déclaration concernant sa disponibilité pour l’UFC 249. Dans une interview avec Brett Okamoto d’ESPN, Nurmagomedov a déclaré qu’il ne s’était jamais officiellement retiré du combat pour le titre contre Tony Ferguson, il a dit qu’il avait besoin d’un emplacement avant qu’une décision ne puisse être prise au sujet du combat

Initialement prévu pour avoir lieu à Brooklyn, l’UFC 249 est toujours à la recherche d’une maison car les restrictions mondiales sur les rassemblements de grands événements en raison de la pandémie de COVID-19 ont rendu difficile pour l’UFC de trouver une maison pour l’événement PPV.

Après les premières informations du champion, Tony Ferguson a parlé à Ariel Helwani d’ESPN et a tiré des coups importants sur Nurmagomedov pour une fois de plus se retirer de leur match, et jeudi dernier, l’ancien champion et rival de Nurmagomedov, Conor McGregor.

McGregor a donné à Ferguson des accessoires pour s’en tenir au combat et a déclaré que “El Cucuy” menait Nurmagomedov 3-2 en termes d’annulation de leur match. Si le combat entre Ferguson et Nurmagomedov ne se produit pas à l’UFC 249, ce sera la cinquième fois que le match devra être reporté. Au cours d’une interview avec ESPN jeudi soir, Nurmagomedov a répondu à McGregor et Ferguson pour leurs récents commentaires.

Au cours de sa conversation avec Brett Okamoto, Nurmagomedov a contesté McGregor disant qu’il était actuellement en forme de combat.

“Il ne peut jamais rien faire avec moi. À l’intérieur de la cage, il est nul. Quand nous nous sommes battus, qu’a-t-il fait? Il a fait zéro.” @ TeamKhabib questions “faux” Conor McGregor disant qu’il est en forme de combat. (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/DxhX7qINfb

– ESPN MMA (@espnmma) 3 avril 2020

“Quand je l’ai écrasé la dernière fois, il a dit” mon pied [is to] blâmer “ou quelque chose comme ça,” ce n’était pas ma bonne forme. “Comment est-il maintenant en bonne forme? Comment? Comment nous pouvons parler de forme quand je lui fracasse le visage, quand il tape, il a dit “c’était ma mauvaise forme, j’étais sans forme” maintenant nous parlons de “je suis en bonne forme, je peux entrer”.

“Il y a quelques jours, il a envoyé un message” hé les gens, s’il vous plaît, prenez soin de votre famille, soyez en sécurité, restez à la maison, le gouvernement nous demande de rester à la maison. “Il y a quelques jours, il parle maintenant de” Je suis en forme … quelqu’un doit se battre, quelqu’un doit voler. »Pour moi, c’est faux, j’ai toujours été réel, peut-être quelqu’un comme, peut-être que quelqu’un n’aime pas, ce n’est pas mon travail mais j’ai toujours été réel. Mais ce mec est faux, de quoi tu parles, de sa forme? Il va sur une île et reste à la maison toute la journée comme effrayé par ce Coronavirus mais il n’en parle pas. “

Khabib Nurmagomedov a ensuite mis le feu à son ancien adversaire en lui demandant ce qui s’était passé lors de leur combat à l’UFC 226, quand il a battu McGregor par soumission au quatrième tour.

«Que s’est-il passé le 6 octobre 2018? Lorsque vous avez un camp d’entraînement de six mois, vous faites tout ce que vous pouvez, vous entrez dans la cage, vous parlez beaucoup de mauvaises choses avant le combat, six mois vous vous entraînez très dur, vous entrez dans la cage et vous tapotez comme du poulet. Quand je serai ici, Tony [Ferguson] est champion par intérim maximum, Conor sera toujours n ° 2, il ne pourra jamais rien faire avec moi. À l’intérieur de la cage, il est nul. Comme quand on se bat, que fait-il? Il fait zéro. D’accord, tout le monde parle de son standup, je lui donne tout autour, je suis avec lui. “

Nurmagomedov poursuivra son attaque contre Ferguson et McGregor en disant qu’ils seront toujours derrière lui à l’UFC.

“Pendant que je suis à l’UFC, toujours, Tony va être champion par intérim, et toujours, Conor va être n ° 2. Ces gars-là ne sont pas à mon niveau.” @ TeamKhabib ne s’opposera pas aux combats de Tony Ferguson pour un titre provisoire. (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/Uhncp1o6Ms

– ESPN MMA (@espnmma) 2 avril 2020

“Quand je suis à l’UFC, toujours Tony va être champion par intérim, et toujours Conor [McGregor] va être n ° 2 quand je serai ici. Ces gars-là vont toujours être n ° 2, je vais être n ° 1, ces gars-là vont être n ° 2, intérimaire, faux, ces gars-là ne sont pas à mon niveau. C’est bien, faites-en un titre intérimaire, Tony mérite le titre intérimaire, Conor No. 2, et tout le monde sait qui est le meilleur. “

Que pensez-vous de la réponse de Khabib Nurmagomedov à Conor McGregor et Tony Ferguson?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPenn.com le 4/2/2020