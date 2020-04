Khabib Nurmagomedov riposte aux critiques pour ne pas avoir combattu Tony Ferguson à l’UFC 249

Khabib Nurmagomedov avait bien l’intention de défendre son titre léger contre Tony Ferguson à l’UFC 249, mais il y avait un problème majeur qui tourmentait le combat.

Personne ne savait où l’événement aurait lieu.

Alors que la pandémie de coronavirus continue de se propager à travers le monde avec plus de 50 000 décès dans le monde, le président de l’UFC, Dana White, reste catégorique sur la promotion de la prochaine carte le 18 avril. Malheureusement avec la majorité des États-Unis fermés, trouver un emplacement pour l’UFC 249 a été une lutte pour le moins.

“Nous parlons de l’endroit où nous allons nous battre”, a déclaré Nurmagomedov lors d’une session Instagram Live jeudi. «Les États-Unis, l’Europe, les Émirats, l’Asie, peu importe, mais personne ne sait où se trouve, mais tout le monde veut que je vole quelque part. L’UFC ne nous montre pas l’emplacement. Où allons-nous nous battre? C’est ce dont je suis en train de parler.

“Je ne comprends pas cela. L’UFC a tenté de trouver un emplacement depuis près d’un mois. Ils ne trouvent pas. Et moi? C’est mon erreur? “

Le Russe invaincu a expliqué en détail comment il avait été initialement informé que l’UFC 249 déménagerait de son emplacement d’origine à Brooklyn, New York, vers une nouvelle maison à Abu Dhabi, qui est le même endroit où Nurmagomedov a défendu son titre en septembre dernier.

Comme la plupart des pays du monde, Abu Dhabi a finalement réagi à la propagation du virus mortel en fermant toutes les entreprises non essentielles et en demandant aux gens de rester chez eux.

«Nous avons quitté San Jose, lorsque nous avons atterri à Dubaï, nous atterrissons à 20 heures. la nuit, et ils disent à 12 heures qu’ils ont fermé la porte », a expliqué Nurmagomedov. «Nous avons essayé d’entrer mais c’est impossible. Ils disent que c’est impossible. Alors j’ai dit OK, quoi qu’il arrive, on va aller au Daghestan et on va continuer à s’entraîner. Après Dubaï, nous arrivons au Daghestan et nous continuons à nous entraîner.

«En ce moment, j’ai terminé ma formation. Chaque jour, je m’entraîne et j’attends le lieu. Mais ils ne l’envoient pas. Toutes les portes sont fermées. Porte de la Russie fermée. Porte américaine fermée. Partout est fermé. Tout le monde est renvoyé chez lui, mis en quarantaine. Tout gouvernement. Des personnes célèbres. Même Dana [White]. Où est Dana? Tout le monde est chez eux. Tout le monde reste à la maison. Tout le monde en quarantaine. Tous les gouvernements, tous les présidents, tous les personnages célèbres. Tout le monde parle de «s’il vous plaît, restez à la maison» parce que les gens meurent tous les jours. Des milliers de personnes meurent et le pays n ° 1 en ce moment [for coronavirus] est les États-Unis “

“Je ne comprends pas cela. L’UFC a tenté de trouver un emplacement depuis près d’un mois. Ils ne trouvent pas. Et moi? C’est mon erreur? ”

À bien des égards, Nurmagomedov a l’impression d’avoir été fait le bouc émissaire parce que le blâme est placé à ses pieds pour ne pas avoir combattu à l’UFC 249. Il est prompt à souligner que la pandémie mondiale est la raison pour laquelle l’événement ne se produit plus à New York. et l’UFC est obligé de se démener pour essayer de trouver un nouvel emplacement avec deux semaines restantes jusqu’à ce que les combats aient lieu.

“Vous savez ce qui est intéressant? Je m’appelle Khabib, je ne suis pas un coronavirus », a déclaré Nurmagomedov. «Mon nom n’est pas un coronavirus. Dana (blanc) est Dana. Tony Ferguson est Tony Ferguson. Je m’appelle Khabib. Mais la première chose qui me rend fou, c’est quand les gens disent que je me retire ou que je fais quelque chose. Je ne comprends pas ça. Je m’entraîne toujours depuis décembre. Je m’entraîne très fort depuis décembre. Je viens aux États-Unis parce que l’UFC me donne un emplacement, à New York, au Barclays Center. Je viens aux États-Unis, je m’entraîne 40 jours, puis quand tout devient fou, ils disent que les États-Unis ne sont à 100% aucun combat.

«Alors nous déménageons à Abu Dhabi, Dubaï, pourquoi? Parce qu’ils m’ont dit à 99% que ça allait être à Dubaï. Comme mon dernier camp d’entraînement, je viens aux États-Unis, je m’entraîne avec l’entraîneur Javier [Mendez] à AKA pendant 55 jours, puis nous nous déplaçons à Abu Dhabi parce que le combat était à Abu Dhabi. C’est pourquoi nous avons déménagé à Abu Dhabi.

“Je comprends. Si Abu Dhabi, pas de problème. Nous l’avons fait avant, nous allons le faire une fois de plus. Allons Abu Dhabi. Nous arrivons, ils ferment la porte. Ce n’est pas mon problème. Je ne me trompe pas. Une fois de plus, je veux dire que je suis Khabib, je ne suis pas un coronavirus. »

Mercredi, après que Nurmagomedov eut annoncé qu’il ne combattrait pas à l’UFC 249, Ferguson l’a visé en disant que le champion des poids légers avait «peur» de lui faire face et qu’il devrait être déchu de son titre.

Pendant ce temps, Ferguson fait maintenant l’objet d’une rumeur pour une éventuelle confrontation avec Justin Gaethje, mais ce combat se heurte aux mêmes problèmes sans aucun emplacement confirmé pour l’événement.

“Si [Tony Ferguson] parle de moi de merde, et vous? ” Dit Nurmagomedov. “Vous dites:” Oh, je n’ai pas de localisation, je ne vais pas me battre. “OK même situation que moi. Je n’ai pas d’emplacement. Donnez-moi l’emplacement. Où allons-nous nous battre? Personne n’en parle.

«Tout le monde est maintenant à la maison et essaie de trouver quelqu’un, il doit faire pression sur quelqu’un. Parce que les gens [are bored]. Soccer fermé, hockey fermé, NHL, NBA, soccer, jeux olympiques, championnat d’Europe, tout est fermé. Maintenant Tony contre Khabib, c’est peut-être fermé aussi. Maintenant, ils doivent huer quelqu’un. »

Avec le ramadan qui débute le 23 avril, Nurmagomedov ne prévoit pas de concourir à nouveau avant la fin de l’été – en supposant que le monde est revenu à un certain sens de la normalité après la pandémie de coronavirus.

Le champion a entendu parler de quelques points d’atterrissage potentiels qui pourraient servir de domicile pour un combat contre Ferguson, mais il admet que c’est le moindre de ses soucis en ce moment.

“Tant de questions, mais pas de réponses, mais nous verrons ce qui va se passer”, a déclaré Nurmagomedov. «J’entends l’UFC (travaille) à faire un spectacle à San Francisco en août. Celui-ci est très bon. Peut-être qu’en août, tout est peut-être terminé, mais personne ne sait. J’ai entendu dire qu’ils vont faire un show à Abu Dhabi à la mi-septembre. Septembre à Abu Dhabi. Août à San Francisco.

“Peut-être, je ne sais pas. Si maintenant ils ne peuvent pas faire de show, bien sûr après le Ramadan, ce sera août. Mais en ce moment aux États-Unis, tout devient fou. Personne ne sait quand cette chose va tomber. Personne ne sait. Peut-être juin. Peut-être juillet. Mais pour sûr, avril, mai va être des mois fous. Trop de questions. En ce moment, il est temps de penser à [health]. Reste en bonne santé. Prenez soin de vous.”

La façon dont Nurmagomedov le voit, avec des centaines de milliers de personnes infectées par COVID-19, et le nombre de morts augmentant chaque jour, les préoccupations devraient être placées là plutôt que son combat.

“Personne ne parle de rien”, a déclaré Nurmagomedov. «Ils ne parlent que d’une seule situation. Un combat. Maintenant, ils veulent que quelqu’un pousse. Je ne comprends pas ça.

“Non. Une chose en ce moment, beaucoup de gens, des milliers de personnes meurent chaque jour dans le monde à cause du coronavirus. Tout le monde fermé. Toutes les portes sont fermées. C’est comme si personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. “