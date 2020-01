Khabib Nurmagomedov se moque de Conor McGregor avec une statistique alternative

Conor McGregor est entré dans l’histoire à l’UFC 246 lorsqu’il est devenu le premier combattant de l’histoire de l’UFC à marquer des finitions en poids plume, léger et poids welter grâce à son arrivée de 40 secondes de Donald Cerrone au T-Mobile Arena le 18 janvier.

McGregor a salué son accomplissement dans son interview octogonale immédiatement après sa victoire, mais un homme qui n’a pas été impressionné a été le dernier homme à le vaincre, le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov. Cette semaine, “The Eagle” a décidé qu’il voulait rappeler à McGregor une autre statistique, et a utilisé les médias sociaux pour mettre en évidence les pertes d’étouffement à nu de l’Irlandais contre lui-même, Nate Diaz et Joseph Duffy.

Le directeur de Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, a retweeté le message de son client avec le commentaire: “Wow ce n’est pas bien.”

Ce n’est pas non plus tout à fait correct.

L’image publiée via le compte Twitter de Nurmagomedov a montré, à juste titre, que McGregor avait soumis à Diaz à 170 livres à l’UFC 196, et à Nurmagomedov à 155 livres à l’UFC 229. Mais cela suggérait également que la perte de Dubliner face à Duffy chez Cage Warriors 39 s’était produite à 145 livres quand, en fait, c’est arrivé dans un combat léger.

Cependant, le nœud de la fouille des médias sociaux de Nurmagomedov est toujours d’actualité, avec la première perte de carrière de l’Irlandais via une soumission de genou à Artemij Sitenkov à 145 livres lors de son troisième combat professionnel en juin 2008. Alors oui, ainsi que des victoires d’arrêt dans trois différents classes de poids, McGregor a en effet fini à 145, 155 et 170 livres.

Les quatre pertes professionnelles de McGregor sont survenues par voie de soumission et, malgré Nurmagomedov et le désintérêt apparent de son équipe pour un match retour, la paire continue de se lancer des coups.

Nurmagomedov devrait affronter Tony Ferguson à l’UFC 249 le 18 avril et, après que McGregor a remporté la victoire à l’UFC 246, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que le match revanche avec Nurmagomedov est le bon combat à faire et représenterait le plus grand combat de l’histoire de l’UFC. .

Mais Nurmagomedov doit d’abord passer par Ferguson, qui a l’intention de jeter ces plans dans le désarroi en remettant au Russe sa première défaite le 18 avril.

