Khabib Nurmagomedov s’entraîne seul dans un gymnase avant l’UFC 249

Image via @khabib_nurmagomedov sur Instagram

Bien que le statut et l’emplacement soient en suspens pour son combat principal pour le titre léger de l’UFC 249 contre Tony Ferguson, le champion Khabib Nurmagomedov est toujours concentré sur son entraînement, dans des circonstances difficiles. En raison de la pandémie de COVID-19, les gymnases ont été obligés de fermer et l’UFC a dû annuler leurs trois prochains événements, et maintenant Nurmagomedov doit passer par une préparation unique.

Entraîné à l’American Kickboxing Academy à San Jose, en Californie, avec l’entraîneur-chef Javier Mendez, seul le champion Nurmagomedov était dans le bâtiment. Lors d’une interview avec Marc Raimondi d’ESPN, Mendez a révélé que Khabib s’entraînait seul depuis deux heures et que le gymnase était resté fermé les 22 autres heures de la journée.

«Juste Khabib. C’est ça. Personne d’autre n’est autorisé. Personne ne vient. Juste Khabib. Nous devons le garder en sécurité pour lui.

Mendez continuerait en disant que malgré l’incertitude entourant son combat contre Ferguson, Khabib Nurmagomedov s’entraîne pour Ferguson ou un des meilleurs candidats de la division.

«Khabib s’attend à combattre quelqu’un si quelque chose arrive à Tony, il s’attend à combattre quelqu’un. Un top guy. Peu importe. Et puis il reviendra après Tony. C’est ainsi qu’il le voit. Il s’attend à se battre. Ce n’est pas comme, “Tony est sorti; oublie pas que je ne me bats pas. “Il s’entraîne pour combattre quelqu’un. Ce n’est pas comme s’il l’avait pour Tony. Il n’en a pas pour Tony. [Ferguson is] un top guy. Il est le meilleur actuellement qu’il puisse affronter. Donc c’est pourquoi [Khabib] veut lui faire face. “

En ce qui concerne certains des changements que Khabib Nurmagomedov a dû traverser, Mendez dit qu’il est le seul entraîneur avec lui dans le gymnase mardi, et bien qu’il s’entraîne trois fois par semaine, le nombre de personnes dans le gymnase autour de lui est très limité.

Bien qu’il y ait une incertitude quant à l’endroit où le combat aura lieu, Mendez a exprimé sa confiance dans le président de l’UFC, Dana White, disant qu’il savait qu’il ferait tout ce qu’il pouvait pour que le combat se produise.

“Je ne sais pas. Je sais que Dana fera tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver, mais je ne sais pas s’il le fera. Je ne peux pas dire avec certitude qu’il le fera. Je ne sais pas s’ils peuvent le retirer, car [White] ne peut pas contrôler les gouvernements. Je veux que ça arrive, évidemment. Personne n’est payé si personne ne va travailler. »

Javier Mendez a réitéré à ESPN qu’il entraînait Khabib Nurmagomedov pour un combat pour le titre mondial et que le champion se préparait comme s’il y en avait un en avril. L’UFC 249 devait avoir lieu à Brooklyn, New York, mais une récente déclaration publiée par le NYSAC et les notes de l’UFC ne se produira pas et l’UFC cherche à trouver un nouveau domicile pour l’événement.

Pensez-vous que Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson aura réellement lieu en avril?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPenn.com le 18/03/2020