Khabib Nurmagomedov tire apparemment le combat contre Ferguson: “Mettez-vous à ma place”

Khabib Nurmagomedov est apparemment – et c’est compréhensible – réticent à se battre à l’UFC 249 alors que la pandémie de coronavirus continue de balayer la planète.

Nurmagomedov, le champion des poids légers de l’UFC, devait affronter Tony Ferguson sur la carte du 18 avril. Malheureusement, de nouvelles interdictions de voyager ont rendu difficile pour lui de quitter sa Russie natale pour participer au combat – même si cela pourrait encore être possible.

Quoi qu’il en soit, Nurmagomedov semble maintenant hésiter à s’engager dans la lutte, citant la gravité de la pandémie. Le champion s’est ouvert sur la situation dans un post Instagram de mercredi après-midi.

Voir ce post sur Instagram

Rester à la maison en quarantaine et lire la réaction des gens à la situation autour de mon combat, il s’avère que le monde entier devrait être en quarantaine, les gouvernements de tous les pays, les célébrités du monde entier exhortent les gens à suivre toutes les exigences de sécurité afin de limiter la propagation de la maladie, pour sauver les gens, et Khabib est le seul à être déchargé de toutes ses obligations et doit faire preuve de libre arbitre et s’entraîner à voler à travers le monde, pour le plaisir de se battre? – Je comprends tout et je suis vraiment plus contrarié que vous d’annuler le combat, probablement comme tous les autres, j’avais de nombreux plans après le combat, mais je ne peux pas tout contrôler. Les plus grands pays et les plus grandes entreprises de notre temps sont choqués par ce qui se passe, chaque jour la situation évolue de façon imprévisible. Mais Khabib doit encore se battre, c’est ce que vous dites? – Prenez soin de vous et mettez-vous à ma place. – 📍 Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всеми мирирон – Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждыйиматестостой Но Хабиб все равно должен драться, так получается? – Берегите себя и поставьте себя на мое место.

Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) le 1 avr 2020 à 12h02 PDT

Que pensez-vous de ce message de Khabib Nurmagomedov?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 01/04/2020.