Khabib Nurmagomedov, Tony Ferguson: conférence de presse

Un peu plus d’un mois après leur combat très attendu pour le titre léger à l’UFC 249, le champion Khabib Nurmagomedov et le challenger Tony Ferguson auront la chance de se voir et de faire un battage médiatique lors d’une conférence de presse.

Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) et Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) devraient apparaître devant les fans et les médias à 18 heures. ET le 7 mars au T-Mobile Arena de Las Vegas, juste avant les pesées de cérémonie UFC 248. Il est gratuit et ouvert au public.

Les responsables de l’UFC ont confirmé aujourd’hui les détails de la conférence de presse pour l’UFC 249, qui aura lieu le 18 avril au Barclays Center de New York. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

Nurmagomedov, n ° 1 du dernier classement USA TODAY Sports / MMA Junkie MMA des poids légers, tentera de faire sa troisième défense de titre lorsqu’il affrontera Ferguson, n ° 2, l’ancien détenteur du titre par intérim. C’est la cinquième fois que le combat est réservé, les affrontements s’effondrant en 2015, 2016, 2017 et 2018 en raison de diverses circonstances.

.