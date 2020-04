Khabib Nurmagomedov toujours prêt à se battre, supplie Dana White de lui envoyer un emplacement

Khabib Nurmagomedov est toujours prêt à quitter la Russie pour un combat avec Tony Ferguson le 18 avril, mais il a besoin de Dana White pour lui donner des réponses.

Les promotions incontestées du champion UFC des poids légers, Khabib, avaient laissé entendre mercredi qu’il ne serait pas en mesure de participer à l’UFC 249 en raison de la pandémie de coronavirus.

Cependant, dans une interview accordée à Brett Okamoto d’ESPN plus tôt dans la journée, “The Eagle” a révélé qu’il serait toujours prêt à quitter son pays natal si l’UFC pouvait lui fournir une destination de voyage “dès maintenant”.

“En ce moment, s’ils me donnent un emplacement et que je peux sortir de Russie et je peux aller dans n’importe quel pays”, a expliqué Nurmagomedov. “Les États-Unis, Abu Dhabi, ça n’a pas d’importance. Je vais me battre à 100%. Donnez-moi juste l’emplacement. Chaque jour, j’envoie un message à Dana White. “Hé, où est ma position.” Ce n’est pas mon erreur. “

Khabib Nurmagomedov a continué d’exprimer ses frustrations.

“Trop de trucs fous, trop de questions et je n’ai pas de réponse. Je comprends que les gens sont bouleversés parce que ce combat, c’est comme un combat de rêve pour les fans. Ceci est mon combat de rêve. Je perds de l’argent, je perds tellement d’argent. Personne ne perd comme moi. Personne. Je perd tellement de choses. Je veux me battre. “

Malgré le désir de Khabib de continuer à participer sur la carte de combat du 18 avril, il est difficile d’imaginer que cela se produira maintenant. Au lieu de cela, le résultat le plus probable est que Ferguson contre Nurmagomedov sera annulé pour une cinquième fois sans précédent.

Même le président de l’UFC, Dana White, a éludé le fait que soi-disant «tout le monde savait» Khabib Nurmagomedov ne participerait pas à l’UFC 249.

Reste à savoir si la promotion pourra même sauver l’événement à la carte. Le journaliste d’ESPN, Ariel Helwani, a tweeté plus tôt dans la journée que l’UFC avait toujours des problèmes pour finaliser un lieu pour la date proposée du 18 avril.

Pensez-vous que l’UFC sera en mesure de fournir à Khabib Nurmagomedov un emplacement à temps pour sauver l’UFC 249? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2 avril 2020