Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson: UFC 249 ‘Beef Wars’ – Historique complet des combats

Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson devraient s’affronter à l’UFC 249 le samedi 18 avril 2020, mais on ne sait toujours pas exactement où le combat aura lieu. L’UFC est toujours à l’affût d’un pays et d’un lieu qui accueilleront l’événement au milieu de la pandémie mondiale, entièrement dévoué à faire en sorte que ce combat se déroule après quatre annulations précédentes.

Tout au long du chaos des deux semaines précédentes, «Will Khabib Vs. Tony a survécu? ” a été une question majeure parmi les fans de MMA. Après avoir été taquiné avec le combat quatre fois déjà, beaucoup sont sceptiques quant à la lutte «maudite» en général. Cependant, la demande pour le combat potentiel pour le titre des Lightweight n’a pas cessé, une excitation qui perdure à la fois en raison de l’incroyable niveau de compétence des deux Lightweights et de leur querelle en cours.

Depuis 2015, date à laquelle ils ont été jumelés pour la première fois, Nurmagomedov et Ferguson se mâchent l’un l’autre, désireux de prouver qui est le meilleur homme. Il y a eu des menaces de SMESH, de pipi sanglant, des moments de respect mutuel occasionnel … et beaucoup de cris incohérents.

Dans cette vidéo exclusive SBN MMA, nous analysons comment une irritation mineure lors des deux premières annulations s’est transformée en un véritable dédain. Il y a beaucoup de choses à creuser – de nombreuses raisons de rester excitées lorsque ces deux-là se rencontrent enfin à l’intérieur de l’Octogone.