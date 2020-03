Khabib prêt à disputer 11 rounds avec Mayweather pour 1 round de MMA

Floyd Mayweather renifle toujours dans le monde MMA, à la recherche d’un autre gros salaire facile. Mais ça ne va pas venir contre Khabib Nurmagomedov.

Le champion du poids léger du Daghestan avait précédemment exprimé son intérêt pour la boxe Mayweather, mais dans une récente interview avec TMZ Sports, il est revenu sur cette voie. Maintenant, la seule façon de le faire serait que Floyd accepte de diviser le combat en un match hybride boxe / MMA. Et soyons clairs avant de partager la citation, car elle est moins évidente par écrit que dans la vidéo: tout le sujet de discussion semble être plus un rire pour Nurmagomedov qu’autre chose. Il ne semble rien proposer sérieusement.

“Il veut juste être sur les meilleurs médias”, a déclaré Khabib à propos de Mayweather. «J’ai vu son anniversaire devenir 49 ou 48 ans, mais mon père, il a presque l’âge de mon père. Je ne comprends pas comment je vais lui frapper le visage! ”

“Si vous voulez vous battre, venez à l’UFC”, a-t-il poursuivi. «C’est un vrai combat. Je ne suis pas boxeur, je ne suis pas seulement catcheur, je suis combattant MMA. Si cela vous intéresse, nous pouvons peut-être faire quelque chose comme – mon père en a déjà parlé – comme peut-être une boîte de onze tours, un MMA en un tour. Comme onze rounds de trois minutes. Et le dernier tour: cinq minutes MMA. S’il conclut cet accord, je peux me battre. Je ne pense pas qu’il puisse me mettre KO en onze rounds. Et que va-t-il faire au dernier tour? Cinq minutes avec moi, je vais le faire tomber, je vais malmener ce type. Que va-t-il faire? ”

“Vous savez, bien sûr, en boxe, il est très bon”, a terminé Nurmagomedov. “Je suis d’accord avec toi. Mais je ne pense pas qu’il puisse me mettre KO. “

Après avoir sorti Conor McGregor en 2017 et Tenshin Nakusawa le soir du nouvel an pour commencer son année 2019, Mayweather a terminé l’année en déclarant qu’il sortait de sa retraite en 2020. Aucun plan concret n’a été publié depuis lors, mais bien sûr, il y a eu beaucoup de spéculation sur qui il pourrait faire face. Manny Pacquiao? Conor McGregor à nouveau? Chose intéressante, une chose qui a été résolue est un partenaire: le président de l’UFC, Dana White. White et Mayweather ont conclu un accord de poignée de main tout en étant assis à côté d’un terrain de basket, ce qui augmente les chances de retour de Floyd inclura une sorte d’angle UFC.

Quoi qu’il en soit, nous devrons simplement attendre et voir. Et espérons que quoi que ce soit ne gaspille pas une grande partie d’un combattant légitime comme McGregor ou l’année de Khabib.