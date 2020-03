Khabib publie une déclaration sur l’UFC 249 au milieu d’une épidémie de coronavirus: «Que se passera-t-il ensuite, personne ne sait

Ultimate Fighting Championship (UFC) fera sûrement tout ce qui est en son pouvoir pour organiser le prochain combat de titre léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson à l’UFC 249 le mois prochain, mais tout reste en suspens en raison de l’épidémie de coronavirus en cours.

Plus tôt cette semaine, le président de l’UFC, Dana White, a confirmé que la promotion allait changer les lieux des prochains événements de l’UFC sur ESPN 8 et de l’UFC Fight Night 172. La carte UFC Fight Night 170 de ce week-end à Brasilia, au Brésil, se poursuivra comme prévu à huis clos, tandis que l’escale du week-end prochain à Londres pour l’UFC Fight Night 171 restera également inchangée.

Malgré toutes ces annonces, White n’a pas encore parlé du prochain événement UFC 249 à la carte (PPV) prévu pour le 18 avril à Brooklyn, New York. Cette carte est actuellement prévue pour un combat de titre léger entre Nurmagomedov et Ferguson. C’est la cinquième fois que le rebut de 155 livres est programmé auparavant, avec les quatre autres combats en raison de maladies, de mauvaises réductions de poids et de blessures inattendues.

Avec tout ce qui se passe dans “The Big Apple” – le gouverneur de New York Andrew Cuomo a annoncé une interdiction à l’échelle de l’État des rassemblements publics de plus de 500 personnes plus tôt cette semaine – l’UFC 249 semble être en danger pour aller de l’avant.

Nurmagomedov, qui fera sa troisième défense de titre UFC léger lors de l’UFC 249, a récemment visité Instagram pour partager ses réflexions sur les retombées potentielles:

“Je ne comprends pas ce qui se passe en dehors du gymnase. Je suis au gymnase et je travaille dur. Que se passera-t-il ensuite, personne ne le sait », a écrit Khabib.

Pour l’instant, l’UFC 249 reste en l’air. Après que le président Donald Trump a publié l’état d’urgence plus tôt dans la journée pour la pandémie de coronavirus, il est difficile de dire comment les choses évolueront pour le monde du sport à l’avenir, en particulier pour un événement qui se déroule à Brooklyn. À tout le moins, l’UFC pourrait devoir déplacer Khabib vs Ferguson à Las Vegas comme certains des autres événements de ce mois.

Que dites-vous, Maniacs? Où pensez-vous que nous nous retrouvons avec Khabib contre Ferguson?

Sonnez!

Restez avec Mania pour les mises à jour en cours concernant l’UFC 249.