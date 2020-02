Khabib remet en question une offre de 100 millions de dollars pour le match revanche de Conor McGregor

Malgré le fait qu’il affrontera Tony Ferguson pour la cinquième fois dans l’un des combats les plus attendus de 2020 à ce jour, Khabib Nurmagomedov s’est retrouvé à devoir répondre à des questions sur un combat auquel il n’a apparemment que peu d’intérêt: une revanche avec Conor McGregor.

Le directeur de Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, a jeté une intrigue dans le récit de la revanche en suggérant qu’il y a eu une offre de 100 millions de dollars de l’Arabie saoudite pour organiser une revanche entre les deux. Mais Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) a remis en question la sagesse d’une telle offre et a suggéré que le montant d’argent sur la table n’influencerait pas sa décision.

“Pourquoi ai-je besoin de ce genre d’argent?”, A-t-il demandé mardi aux journalistes lors d’une conférence de presse en Russie (via RT Sport). «Il y a tellement d’organisations. Par exemple, il n’y a pas que le football pour les aveugles, il y a le sambo et d’autres sports. Laissons (l’UFC) le leur donner s’ils ne savent pas quoi faire de l’argent. Mais en me donnant 100 millions de dollars pour que je batte encore cet idiot? Je ne pense pas que ce soit rationnel. “

Au lieu de parler de McGregor, Nurmagomedov préférerait de loin discuter de son prochain combat avec l’ancien champion par intérim Ferguson à l’UFC 249.

“J’ai un combat le 18 avril – un combat très sérieux”, a-t-il déclaré. «Depuis un mois et demi, je m’entraîne constamment jour et nuit. Je me suis mis en forme là où je suis censé être 70 jours avant un combat. Je me sens bien.

“Que se passera-t-il après le combat, personne ne le sait. Je ne m’en fais pas. C’est ce que (l’UFC) veut. Je suis surpris que les gens me questionnent même sur un match revanche. Il semble que les gens veulent continuer les festivités après ce combat.

«Tout le monde a vu ce qui s’est passé dans l’octogone (contre McGregor). J’ai contrôlé le combat à chaque étape. Je lui ai fait tout ce que je voulais. Il a même abandonné. Comment pouvons-nous même discuter d’une revanche? On ne peut que parler de continuer les festivités et de gagner de l’argent. La question est, est-ce que je veux ça? Je me concentre sur Tony Ferguson. »

Quant au combat avec Ferguson, Nurmagomedov a admis qu’il ne savait pas exactement comment cela se déroulerait stylistiquement. Mais la star russe a déclaré qu’il serait prêt à toute éventualité contre un Américain peu orthodoxe et imprévisible.

“Il est impossible de prédire un combat (et) dans quelle direction il ira – c’est très difficile”, a-t-il déclaré. “Je ne m’inquiète jamais des actions d’un adversaire – ce qu’il fera et comment il le fera. J’étudie toujours les forces d’un adversaire et j’essaie de les dévier quand je monte dans la cage.

«Cependant, vous ne m’avez jamais vu de coupure – pas même un œil au beurre noir. Je ne pense donc pas que ce sera un problème. Ma tête et ma peau sont bonnes. Personne ne m’a jamais coupé, et je ne pense pas que j’en aurai un si mauvais que les juges arrêtent le combat. Ce sera intéressant. Je n’ai jamais été frappé d’une manière qui a laissé un œil au beurre noir, alors il a une tâche pour lui. “

.