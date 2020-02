Khabib, Rogan, Masvidal … Réactions au triomphe de Tyson Fury

Tyson Fury a défait Deontay Wilder hier soir dans le match revanche, ils ont tous deux joué, se sachant comme le nouveau champion du monde WBC Full Weight. La star britannique a surpris le monde avec son énorme performance, avec laquelle il a dépassé son adversaire jusqu’à ce qu’il l’ait terminé au septième tour.

Maintenant on sait les meilleures réactions des combattants et des combattants de l’UFC, qui ne voulait pas rater l’occasion de donner son avis sur l’incroyable victoire et couronnement du “Gypsy King”.

“Quelle folie!! Quelle performance de Tyson Fury!“.

«Enfer! C’est une légende !!! Quelle performance !!! ”

«¡¡Félicitations pour votre incroyable victoire! “

«Excellentes performances du début à la fin. Félicitations“.

“Excellent travail, arbitre“.

L’arbitre a pris la bonne décision. Le tympan a éclaté, aucune offense de son adversaire, étant renversé plusieurs fois. Vivez pour combattre un autre jour. Parfois, nous avons des nuits de repos et parfois les adversaires sont juste meilleurs que nous cette nuit-là. # WilderFury2

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 23 février 2020

“C’était fou, Vive le Gypsy King !!!“.

“L’arbitre guettait Wilder, Mes félicitations pour avoir protégé le boxeur !! “.

C’était impressionnant. Le retour de Fury à ce point a été une sacrée histoire

– Sodiq Yusuff (@Super_Sodiq) 23 février 2020

«C’était génial. Le retour de Fury au sommet est une belle histoire“.

“Excellent travail du coin de WIlder. Ce n’était pas sa nuit! »