Khabib UFC 249 retombées, Jon Jones, Shevchenko, plus

Dans l’épisode n ° 3 040 du podcast, les gars discutent de Khabib Nurmagomedov sortant de l’UFC 249, de la blessure de Valentina Shevchenko, de l’accord de plaidoyer de Jon Jones et bien plus encore.

LE RÉCAPITULATIF

Khabib Nurmagomedov s’est officiellement retiré de l’UFC 249. Qu’est-ce que cela signifie maintenant, si l’événement se déroule effectivement?

La championne féminine UFC des poids mouches, Valentina Shevchenko, ne participe plus à son combat pour le titre contre Joanne Calderwood. Le titre de Calderwood est-il en jeu si la carte est reportée?

Eryk Anders pense que les combattants de l’UFC Portland devraient être payés de la même manière que les combattants de l’UFC de Londres.

L’UFC est-il fatigué de Jon Jones et de tous ses problèmes hors de la cage? Et a-t-il encore touché le fond?

Le PFL a reporté sa troisième saison. Est-ce que cela lui fait plus mal que les reports ne nuisent aux promotions comme Bellator et l’UFC?

Le champion des poids coq UFC Henry Cejudo a appelé Dominick Cruz. Était-ce une décision intelligente?

Si l’UFC parvient à mettre sur UFC 249 dans quelques semaines, la pression sera-t-elle sur Bellator ou le PFL pour faire changer les choses à la suite du coronavirus?

Jan Blachowicz pense qu’il devrait être le prochain en lice pour le titre des poids lourds légers de l’UFC. Mais peut-il vraiment être en avance sur Thiago Santos ou Dominick Reyes?

