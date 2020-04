Khabib veut Ferguson en août si l’UFC 249 s’effondre: “Personne ne veut ce combat comme je veux ce combat”

Les pouvoirs en vigueur épuisent toutes les options pour maintenir l’UFC 249 dans les délais plus tard ce mois-ci, mais la probabilité que la carte à la carte continue comme prévu diminue de jour en jour.

Que ce soit l’épidémie de coronavirus, la panique et la quarantaine généralisées, les fortes restrictions frontalières, les problèmes de localisation ou l’incertitude liée à l’événement principal, l’UFC 249 a rencontré tous les obstacles possibles que vous pourriez imaginer. Mais au lieu d’annuler l’événement comme le font la plupart des autres grandes organisations sportives, le président de l’UFC, Dana White, tente désespérément de mettre en scène l’événement dans son intégralité.

Après tout, le choc prévu de l’événement principal entre le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson entame sa cinquième annulation globale.

Heureusement pour les fans de combat, toute cette débâcle de l’UFC 249 n’enlève rien au mauvais sang entre Khabib et Ferguson. Ils n’ont peut-être pas le même point de vue sur la situation actuelle les empêchant de s’affronter le 18 avril, mais cela ne signifie pas que les deux poids légers ne pensent pas à reprogrammer leur réunion (encore).

Nurmagomedov, qui a plus de mal que Ferguson à se préparer pour l’UFC 249 en raison du fait qu’il est actuellement bloqué derrière les frontières russes, discute déjà d’une nouvelle date pour un affrontement avec “El Cucuy”. Si les deux vedettes ne parviennent pas à verrouiller les cornes dans deux semaines, Khabib aimerait voir le combat re-réservé pour cet été.

“Juin, juillet, deux mois, puis août, je peux me battre”, a déclaré Nurmagomedov à ESPN, mentionnant sa pause imminente de deux mois des combats en raison du ramadan. «J’entends l’UFC veut faire un spectacle à San Francisco [in August]. Sinon, battons-nous à Abu Dhabi mi-septembre. Ou battez-vous maintenant, avant le Ramadan. Le 18 avril, nous sommes censés nous battre, mais où? Ceci est la question.”

Nurmagomedov et Ferguson devaient se battre quatre fois auparavant, mais des réductions de poids bâclées et des blessures anormales ont empêché les deux de se rencontrer à l’intérieur de l’Octogone. C’est devenu l’un des combats les plus insaisissables dans tous les sports de combat et l’une des principales raisons pour lesquelles White et sa société s’efforcent si fort de faire fonctionner l’UFC 249.

Mais compte tenu du combat, les fans ont attendu si longtemps pour le match de rancune légère, quelques mois supplémentaires ne devraient pas piquer trop mal, surtout si l’UFC n’est pas en mesure d’héberger l’UFC 249 en toute sécurité et de manière équitable plus tard ce mois-ci.

“Je crois que nous allons nous battre, je le jure devant Dieu”, a déclaré Nurmagomedov. “Je ne sais pas, mais j’ai le sentiment que nous allons nous battre. Attends. Nous allons nous battre. Je crois vraiment que personne ne veut ce combat comme moi. Je le jure. Personne ne veut ce combat comme je veux ce combat.

“L’UFC a essayé de faire [a McGregor rematch]. Je leur dis: “Ce mec ne le mérite pas. Au revoir. “Je peux gagner cinq fois plus d’argent avec ce poulet qu’avec Tony Ferguson, et vous connaissez la plupart des gens, ils ne connaissent pas Tony Ferguson. Beaucoup de gens veulent regarder le nom par rapport au nom. Il ne s’agit pas de compétences contre compétences. De très petites personnes le comprennent. C’est pourquoi je prends ce combat, à cause de l’héritage. J’ai choisi ce combat. Je veux vraiment me battre en ce moment, ce n’est pas mon erreur. »

À l’heure actuelle, l’UFC envisage des remplacements potentiels pour Khabib si l’UFC 249 tombe en panne comme prévu et “Eagle” est incapable de piloter la coopérative. Justin Gaethje serait le favori pour intensifier et défier Ferguson avec un préavis de deux semaines seulement. Si “Highlight” était en mesure de bouleverser Ferguson à l’UFC 249, il jetterait sûrement une autre clé dans tout futur match Khabib contre Ferguson.