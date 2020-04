Khabib vous demande de rester à la maison pour combattre Covid-19

Le monde continue de lutter contre Covid-19 et nous devons tous faire notre part. Profitant de son statut et de son influence sur de nombreuses personnes, Khabib Nurmagomedov voulait encourager tout le monde à rester à la maison en ces temps difficiles.

“Cela a conduit à ce que les hôpitaux soient désormais surpeuplés de patients, de spécialistes insuffisants et d’un nombre croissant de patients. Faites-moi confiance. Cette maladie est mortelle et nous la ressentons .

“En restant à la maison, nous pouvons réduire le fardeau des médecins et des hôpitaux, et peut-être que faire la bonne chose sauvera de nombreuses vies.. Prenez soin de vos proches, ne les laissez pas quitter la maison si ce n’est pas nécessaire. Qu’Allah nous protège tous de toutes les maladies, guérisse nos proches et les malades du monde entier. “