Khabib vs Ferguson, plus gros que jamais après tout?

Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson Il a été programmé et annulé plusieurs fois. C’est pourquoi personne n’est sûr à 100% qu’il se tiendra le 18 avril à UFC 249. Mais est officiellement annoncé et les deux combattants se préparent à affronter pour le Championnat du monde des poids légers.

Khabib vs Ferguson, plus gros que jamais?

Javier Mendez, entraîneur-chef du propriétaire du titre, a récemment parlé du combat avec MMA Junkie, affirmant que tout ce qui s’est passé jusqu’à présent fait la confrontation encore plus grand.

«C’est la première fois que quelque chose comme ça se produit. Cela a été malheureux, mais aucun n’a prétendu quoi que ce soit. Ce sont des guerriers. Je peux comprendre pourquoi les gens pensent que ce combat est maudit, mais ce n’est pas comme ça.

«Si je ne me trompe pas, c’est le premier combat de 12-0 et 12-0 de suite dans l’histoire de l’UFC. Ce combat est plus grand que jamais. Il suffit de regarder les ventes. Les billets sont épuisés et sont maintenant en revente. Les fans pensent que c’est un grand combat.

«Plusieurs fois, ils allaient se faire face mais ils ne l’ont pas fait et maintenant c’est plus gros. Peut-être que depuis le début, il était destiné à être plus grand que par le passé. Je préfère regarder du côté positif.

“En outre, tout a changé un peu parce que Khabib et Tony se sont améliorés. Nous le considérons comme un combat complètement nouveau. Depuis la dernière fois où ils allaient faire face, beaucoup de choses se sont passées pour eux deux. »

Méndez n’a pas non plus manqué l’occasion de commenter Ferguson.

«Il a un cardio incroyable et il est très, très dangereux avec ses coudes. C’est extrêmement dangereux. Le poids léger le plus dangereux de l’histoire de l’UFC avec les coudes. Style orthodoxe, peu orthodoxe et très efficace. Il a le coeur d’un lion“.

Mais il est clair qu’il ne peut pas avec Khabib.

«Ils ne peuvent pas briser Khabib. Je ne vois pas que cela puisse arriver. Mais si je vois les deux se frapper jusqu’à ce qu’ils se cassent. Il peut nous battre et nous pouvons le battre. Et nous devons reconnaître toutes ses vertus pour pouvoir le faire. »