Khabib vs McGregor 2 en Arabie? Bisping a quelque chose à dire

Nous ne pouvons pas le qualifier de possibilité qui peut se produire, mais L’Arabie saoudite a offert 100 millions de dollars pour accueillir le match revanche Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor. Ils le planifient peut-être à l’UFC, mais le champion du monde des poids légers a déclaré qu’il n’était pas intéressé à donner une nouvelle chance aux Irlandais.

Khabib vs McGregor 2 en Arabie?

La société n’a pas prononcé officiellement ainsi que le «notoire» n’a pas. En attendant qu’ils le fassent, nous savons ce qu’ils pensent Michael Bisping. L’ancien champion du monde des poids moyens n’hésite pas à commenter n’importe quel sujet de son podcast, Believe You Me.

“Ils essaient juste de faire du pays une destination sportive. La boxe, la Formule 1, essaient juste de tout faire arriver. Ils essaient de changer un peu leur marque, pour ainsi dire. C’est un mouvement intelligent.

«Ils ont aussi tout l’argent, ils ont tout le pétrole, donc ils peuvent le faire. Si j’étais UFC je le ferais, mais il y a la question qu’ils ont un accord avec Abu Dhabi“.

Reste maintenant à voir ce qui se passe dans les prochains mois, à partir du 18 avril, lorsque Nurmagomedov va faire face à Tony Ferguson Pour le titre.

Il convient de mentionner que l’Arabie saoudite souhaite également mener un match de boxe qui confronte Khabib contre Floyd Mayweather. Il serait également intéressant que cela se produise, mais cela semble plus improbable que la vengeance mentionnée. Mais si les deux étaient intéressés, il serait peut-être plus facile de le faire.

Lecteurs, verrons-nous Khabib contre McGregor 2 en Arabie?