Khama Worthy dit avoir regardé des millions de fois les débuts de l’UFC

Gagner ou perdre, il y a beaucoup de combattants qui préfèrent laisser l’étude de la bande à leurs entraîneurs plutôt que d’examiner leur propre travail.

Khama Worthy – du moins en ce qui concerne son combat le plus récent – n’en fait pas partie.

Le joueur de 33 ans a finalement eu son coup de foudre au mois d’août dernier, intervenant avec un préavis de quatre jours pour que Clay Collard affronte un ami à Devonte Smith à l’UFC 241. L’argent intelligent était de continuer son rôle contre en l’UFC après avoir éliminé ses deux premiers adversaires de l’octogone à l’intérieur d’un tour.

Mais il n’y aurait pas de première ronde pour Smith cette fois, ou du moins, pas en sa faveur.

Digne, aussi élevé qu’un outsider de +775 sur certains sites de paris, s’est avéré être plus que le match de Smith, le frappant avec un coup de poing court dont Smith ne se remettrait pas. Non seulement Worthy a-t-il récupéré ses premiers chèques UFC pour avoir montré et gagné, il a également décroché un bonus de performance de la nuit de 50 000 $.

Ce fut une soirée Worthy (15-6) ne devrait pas oublier de sitôt. Surtout depuis qu’il l’a revu encore et encore.

“J’ai probablement regardé ce combat, comme un million de fois maintenant”, a-t-il poursuivi. «Il y a un moment où j’ai dû arrêter de le regarder beaucoup. Je le regarde, 10 fois par jour, je regarde, je regarde, je regarde. Je l’ai regardé, je l’ai franchi, j’en ai retiré de bonnes choses, de mauvaises choses (et) j’ai continué à travailler dessus tout le temps. Oui, je l’ai beaucoup regardé. “

Vous pouvez pardonner à Worthy pour son auto-évaluation jaillissante. Cela lui a pris la majeure partie de la dernière décennie pour se rendre à l’UFC, et même quand il a reçu l’appel, c’était principalement parce que les entremetteurs avaient des options limitées. Sans son frère qui se battait à court terme en même temps que l’UFC 241 et lui qui se mettait en forme en aidant au camp d’entraînement, il n’aurait probablement pas failli faire du poids pour l’occasion de dernière minute.

De plus, il a découvert que regarder en arrière n’est pas aussi dangereux que regarder en avant. Au début de sa carrière, Worthy a fait l’erreur de regarder prématurément une place sur la liste de l’UFC et cela lui a coûté. Maintenant, il sait tout garder en perspective.

“C’était vraiment un grand sentiment à assumer, mais comme l’un de mes anciens entraîneurs me disait toujours:” Vous conservez vos victoires et vos pertes pendant environ deux semaines, puis vous passez “, a déclaré Worthy. “Chaque combat est différent, vous ne pouvez donc pas prendre ce dernier combat. Trop de fois, j’ai vu des gens entrer dans l’UFC, des gars se battre et tout ce à quoi ils pensent, c’est leur prochain adversaire et ils ne dépassent jamais cet adversaire (et) ils sont assassinés. Vous devez vivre dans le moment présent, vous ne pouvez pas regarder au-delà.

«Ça arrive tout le temps, je déteste ça. Une de mes défaites, je me souviens que j’avais 7-2 à l’époque, et tout ce à quoi je pouvais penser était de me rendre à l’UFC. Mon manager me dit: «Nous sommes si proches», c’est à cela que je pensais. C’était stupide, vous ne pouvez pas y penser, vous devez penser à la tâche à accomplir et à ce qui est devant vous, pas à ce qui est à l’avenir ou quoi que ce soit. “

Worthy était censé avoir sa chance de faire le suivi de ses débuts mémorables car il avait été réservé pour combattre Michael Johnson lors de l’UFC 249. Cependant, après le report de cet événement et de tous les événements UFC ultérieurs jusqu’à nouvel ordre en raison de préoccupations entourant le pandémie de coronavirus, Worthy rejoint le reste de la liste en attendant de voir quand il pourra à nouveau participer.

Quel que soit le prochain, la priorité de Worthy est de trouver des adversaires amis des fans. Après avoir vaincu Smith pour améliorer sa séquence de victoires à six, Worthy a déclaré dans sa mêlée d’après-combat que sa priorité était le divertissement et le gain d’argent par rapport aux championnats. Dans la division légère de l’UFC, il pense que la mentalité est encore plus justifiée.

“La raison pour laquelle j’ai toujours dit cela était parce que Tony Ferguson quoi, 12-0?” Digne dit. “Et il vient de se faire tirer son titre ou autre chose; Je sais qu’il avait déjà la ceinture provisoire. C’est un clusterf * ck à 155. En réalité, c’est un clusterf * ck complet si vous êtes juste en train de courir après la ceinture.

“Dans l’UFC maintenant, les gars obtiennent des combats pour le titre des pertes et des trucs, tout le monde obtient des combats pour le titre non pas parce que vous êtes le meilleur combattant ou quoi que ce soit, c’est juste ce qui est le plus populaire et le plus fou. Mon entraîneur-chef dit que nous avons certainement le temps d’y arriver, mais mon gros truc est que je veux juste en faire autant que possible et obtenir des combats amusants. Je veux avoir des combats amusants. “