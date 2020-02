Khaos Williams revient à l’UFC Columbus après ses débuts dans le rêve

Image via @khaoswilliams sur Instagram (photographe non répertorié)

Après avoir reçu un bref appel pour faire ses débuts dans l’Octogone à l’UFC 247, Khaos Williams a fait une grosse déclaration en peu de temps à Houston.

Williams est intervenu avec un préavis de moins de deux semaines pour remplacer le blessé Dhiego Lima et a terminé Alex Morono avec un KO vicieux en seulement 27 secondes. Dans une nuit de jugements controversés et de tableaux de bord, le natif du Michigan, âgé de 25 ans, n’a laissé aucune question sans réponse.

De la marche à l’Octogone à l’introduction de Bruce Buffer, Williams était aussi à l’aise que possible dans son premier combat sous les lumières.

“C’était un rêve devenu réalité”, a déclaré Williams à BJPENN.com. “C’était quelque chose que j’attendais, quelque chose que je m’étais préparé et juste l’expérience était surréaliste.”

Morono a amorcé le combat dans son État d’origine du Texas sur une séquence de trois victoires consécutives, qui comprenait des victoires contre Kenan Song, Zak Ottow et Max Griffin. Malgré moins de deux semaines pour se préparer, Williams et ses entraîneurs étaient prêts pour tout ce que Morono allait apporter.

“Mes entraîneurs et moi l’avons regardé, nous l’avons étudié un peu et nous savions avec quoi il allait”, a expliqué Williams. «Nous savions quels étaient ses points forts avant même qu’il ne le fasse. Nous savions qu’il lancerait ce crochet à chèque, il l’a fait et il m’a attrapé avec. Je l’ai mangé et, comme je l’ai dit dans mon interview avec Joe Rogan, si quelqu’un fait une erreur, il doit payer. Ce n’est rien de personnel, c’est juste une punition. Je savais qu’à la fin de la journée, nous allons tester ce menton. Je sais que j’ai du pouvoir entre les mains, je peux mettre n’importe qui hors de combat à 170 si je les frappe de la bonne façon et c’est juste les faits. “

La plupart des fans étaient impressionnés par la séquence finale de Williams, martelant Morono avec de gros tirs à la tête et au corps jusqu’à ce qu’il finisse par tomber. Selon Williams, la rafale a certainement été dévastatrice, même si elle n’a pas raconté toute l’histoire.

“C’était assez rapide, mec”, a déclaré Williams. «Les gens ne voyaient même pas que je l’ai installé avec ce coup de pied. Le coup de pied du corps a tout jeté et c’est là que je l’ai attrapé avec la droite, puis je l’ai attrapé avec le crochet gauche. Après avoir vu ses yeux rouler à l’arrière de sa tête, j’ai dû avancer, j’ai dû finir. Je suis un finisseur et je veux juste continuer sur cette lancée. “

“The Oxfighter” a apprécié sa victoire après le combat à Houston avec des amis et de la famille qui se sont rendus dans le Lone Star State du Michigan. Une fois cela terminé, Williams avait fini de sentir les roses après avoir remporté sa septième victoire consécutive et sa sixième fin de carrière.

“Je n’admire pas mon travail depuis trop longtemps”, a déclaré Williams. «Je reste affamé, je reste humble et je fais de mon mieux pour rester en bonne santé. Je connais mon plan, je ne suis pas pressé, mais je sais où je veux aller. Je sais d’où je viens et où j’essaye d’aller. Je dois avoir faim, je dois continuer à travailler. Je suis là, mec.

«C’est ma vie», a poursuivi Williams. «Quand je ne fais pas d’immobilier, je n’ai que du temps. Je mange, je dors, je s ** tte et les arts martiaux mixtes, mec. C’est ce que je fais. J’essaie juste de m’améliorer. Beaucoup de gens dorment sur moi. Ils pensent que je peux être unidimensionnel, que je peux être [just] un artiste KO. J’ai ces mains, mais je continue de m’améliorer, de continuer à m’améliorer et je suis juste prêt à le montrer.

“Si le combat dure 15 minutes, tu ferais mieux de croire que je vais apparaître. Si ça dure 30 secondes, tu ferais mieux de croire que je vais apparaître. Mets-moi là-bas contre n’importe qui et je vais me présenter. “

Ce fut aussi un bon début que cela peut être pour Khaos Williams: se battre sur ESPN, sortir un combattant de sa ville natale en territoire ennemi, obtenir une bobine de mise en évidence KO, un bonus de 50000 $ et très peu de dégâts subis pendant une courte nuit au bureau. Maintenant qu’il a goûté à l’Octogone sacré, Williams en veut plus rapidement.

“Dana White, j’ai besoin d’un autre combat pour pouvoir passer plus de 30 secondes dans cet octogone”, a déclaré Williams.

«Je veux revenir le plus tôt possible. Donnez-moi juste un mois. Si je peux obtenir cette carte de Columbus, Ohio le 28 mars, c’est plus que suffisant. Le combat n’a même pas duré 60 secondes, donc je passe plus de 60 secondes dans cet octogone pour montrer un peu plus de tranchant et ajouter plus de reflets aux bandes. “

