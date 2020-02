Kiefer Crosbie écope d’une amende de 500 $ pour avoir volé Iamik Furtado au Bellator 240

Un manque d’esprit sportif a coûté de l’argent à la star de SBG Kiefer Crosbie après le Bellator 240.

Crosbie a été condamné à une amende de 500 $ pour avoir renversé son adversaire Iamik Furtado lors de son combat en tête d’affiche contre Iamik Furtado au Bellator 240, a déclaré le régulateur de l’événement au MMA Fighting.

Crosbie, qui a pris une décision partagée sur Furtado, a d’abord été condamné à une amende de 2500 $ pour avoir violé les règles unifiées sur les propos injurieux, mais l’amende a été réduite plus tard lorsqu’il a fait preuve de contrition quant à son comportement, a déclaré Michael Mazzulli, directeur du département de la réglementation sportive de la tribu Mohegan.

“Il s’agit d’une amende minimale par rapport à celle qui serait accordée pour un match de la NFL dimanche”, a déclaré Mazzulli. «Nous sommes un sport grand public et nous devons le traiter comme tel.»

Le Bellator 240 a eu lieu samedi dernier à 3Arena à Dublin et a été diffusé sur Paramount. Mazzulli est le commissaire de facto pour les événements organisés à l’étranger.

Mazzulli a déjà infligé une amende à des combattants qui ont enfreint les règles pendant et après les combats. Il a infligé une amende à Richard Kiely pour avoir retourné l’oiseau à Michael «Venom» Page lors d’un match de rancune au Bellator Dublin en septembre dernier, et il a enquêté sur Michael «Venom» Page pour avoir nargué Kiely; Page a également été déduit d’un point par l’arbitre Dan Miragliotta, qui a déclaré plus tard qu’il n’arbitrerait jamais un autre combat de Page. Mazzulli a finalement inversé le cours, décidant plutôt d’avertir les combattants.

La victoire de Crosbie a amélioré son record de Bellator à 4-1.